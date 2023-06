Nein, heute ist nicht alles schlimmer als früher! Unser Gehirn trickst uns aus

„Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!/ Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn/ Deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende/ Hat die furchtbare Nachricht/ Nur noch nicht empfangen“, schrieb Bertolt Brecht Ende der 1930er-Jahre in „An die Nachgeborenen“. Finsterer konnten die Zeiten fast nicht sein, mit Faschismus und heraufziehendem Weltkrieg.

Und dennoch glauben heute viele Leute, dass die gegenwärtigen Zeiten die schlimmsten seien, die es je gab. Die Welt stehe vor dem „großen Kippen“, was das Klima betrifft. „Niemand auf der Welt“ tue etwas dagegen. Zu den Bedrohungen aus Klimawandel, Kriegen und Pandemien gesellten sich ein moralischer Verfall, eine Verrohung und Spaltung der Gesellschaft.



Doch Aufregung über die schlimmen Zeiten und den allgemeinen Niedergang, die man erlebe, gab es schon immer. Was nicht heißt, dass man heutige Krisen und Bedrohungen verharmlosen soll. Aber die Katastrophen im Kopf sind meist größer als alles, was die meisten von uns je wirklich erleben.

Schon die alten Griechen und Römer glaubten an eine ideale Zeit vor ihnen

Das menschliche Gehirn sorge dafür, dass man denke, alles sei „schlimmer als früher“, heißt es in einem Artikel, der gerade in der New York Times erschienen ist. Adam Mastroianni, ein Psychologe und Wissenschaftsblogger, schreibt darin über eine Studie, die er jüngst mit seinem Harvard-Kollegen Daniel Gilbert in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte. Sie heißt: „Die Illusion des moralischen Verfalls“.



Die beiden Forscher haben mehr als 574.000 Antworten aus 235 Umfragen ausgewertet und festgestellt, dass eine überwältigende Mehrheit glaube, „dass die Menschen heute weniger freundlich, ehrlich, ethisch und moralisch sind als in der Vergangenheit“.

Bilder erzeugen Emotionen: Ukrainische Polizisten helfen einer verletzten Frau in einen Krankenwagen nach einem Raketenangriff auf ein Wohnviertel in Pokrowsk. Evgeniy Maloletka/AP

Solch eine Verklärung gab es offenbar schon immer. Bereits für die alten Griechen und Römer war das „goldene Zeitalter“ der Idealzustand der Menschheit vor dem Beginn der Zivilisation. Kriege, Verbrechen und Laster wie Macht- und Besitzgier habe es damals nicht gegeben, hieß es. Der Mensch habe bescheiden und im Einklang mit der Natur gelebt. Viele sehnten die Rückkehr dieses Idealzustands herbei.

Zwei psychologische Phänomene verzerren die Wahrnehmung

Die Vorstellung, dass es „früher besser“ gewesen sei, ist offenbar im Gehirn angelegt. Die Wissenschaftler sprechen von zwei psychologischen Phänomenen: Zum einen schenkt man aktuell negativen Informationen mehr Aufmerksamkeit als positiven. Unglücke, Bedrohungen, Missetaten und Verbrechen dominieren die Nachrichten und Gespräche. Die Medien setzen oft noch eins drauf.

Beim Blick in die Vergangenheit wiederum dominiert das Positive, das Negative verblasst. „Unsere voreingenommene Aufmerksamkeit bedeutet, dass wir immer das Gefühl haben, in dunklen Zeiten zu leben, und unser voreingenommenes Gedächtnis bedeutet, dass wir immer denken, dass die Vergangenheit heller war“, schreibt der Psychologe Mastroianni.

Je genauer man aber hinguckt, desto mehr relativiert sich das Bild, wie die Auswertung vieler Studien zeigte. In der engsten Umgebung wird der Niedergang offenbar nicht so dramatisch empfunden wie beim Blick aufs große Ganze. Die meisten Befragten nehmen die eigenen sozialen Kreise vom dramatischen Verfall aus. Sie empfinden die Leute ihrer direkten Umgebung eher als nett, hilfsbereit und verantwortungsvoll handelnd.

Leute, die einen Idealzustand erzwingen wollen, scheitern

Welche Schlüsse kann man daraus ziehen? Jammern und Angst nützen nichts. Man sollte sich dessen bewusst sein, dass das eigene Gehirn die Dinge, die schon schlimm genug sind, noch zusätzlich verzerrt und zuspitzt. Menschen mitten in der Krise dagegen – an der Front in der Ukraine, in indischer Gluthitze, in afrikanischer Dürre und den Überschwemmungsgebieten Asiens – haben nicht die Kraft, zusätzlich noch ihre apokalyptische Fantasie anzustrengen.

Bewohner werden aus ihren überfluteten Wohnungen evakuiert, nachdem der Kachowka-Damm zerstört wurde. Sergei Chuzavkov/imago

Vor Jahrhunderten raffte die Pest ein Drittel der europäischen Bevölkerung hinweg. Heute wären das mehr als 260 Millionen Menschen. In großen Kriegen wurden ganze Landstriche entvölkert. Und trotzdem musste es irgendwie immer weitergehen. Und es ging immer weiter. Jene Leute jedoch, die mit Gewalt irgendeine große Lösung, einen Idealzustand erzwingen wollten, scheiterten allesamt.

Das goldene Zeitalter existierte immer nur in der Vorstellungskraft

Der Psychologe Mastroianni schreibt: „Solange wir an diese Illusion glauben, sind wir anfällig für die Versprechungen aufstrebender Autokraten, die behaupten, sie könnten uns in ein goldenes Zeitalter zurückversetzen, das an dem einzigen Ort existiert, an dem ein goldenes Zeitalter jemals existiert hat: in unserer Vorstellungskraft.“

Die große Katastrophenangst, die so manchen Menschen im Westen beherrscht, hat übrigens schon vor 112 Jahren der Dichter Jakob von Hoddis im Gedicht „Weltende“ ironisiert: „Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,/ In allen Lüften hallt es wie Geschrei./ Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei/ Und an den Küsten – liest man – steigt die Flut./ Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen/ An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken./ Die meisten Menschen haben einen Schnupfen./ Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.“