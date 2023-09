Nachdem Mittwochfrüh Innenministerin Nancy Faeser (SPD) ein Verbot der Neonazi-Vereinigung Artgemeinschaft verkündet hat, haben nun zwei rechtsextremistische Gruppen ihre Auflösung bekannt gegeben.



Wie der MDR Thüringen berichtet, sei die Auflösung der Gruppe Arische Bruderschaft auf der Social-Media-Plattform Telegram verkündet worden.

Rechtsextremist Thorsten Heise wird in NSU-Akten genannt

Der bekannte militante Neonazi Thorsten Heise gab in einem Video auf Instagram bekannt, die Gruppen Arische Bruderschaft, deren Teilgruppe Brigade 12 und die Kameradschaft Northeim hätten sich am Mittwochvormittag aufgelöst. Die Szene reagierte damit auf die Verbote der Neonazi-Gruppen. Bereits am 19. September hatte Nancy Faeser die Gruppe Hammerskins verboten.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Heise ist Führungsmitglied der Arischen Bruderschaft und der Kameradschaft Northeim sowie Mitglied des Bundesvorstandes der Heimat-Partei (früher NPD). Zudem erscheint sein Name in zahlreichen Zusammenhängen in den hessischen NSU-Akten. Er wurde bereits mehrfach verurteilt. Unter anderem, weil er versucht hatte, einen libanesischen Geflüchteten mit dem Auto zu überfahren, außerdem bei einer Abiturfeier mit einer Gaspistole auf Schüler schoss und einen Polizisten tätlich angriff.



Die Arische Bruderschaft ist eine bundesweit und international vernetzte Neonazi-Kameradschaft. Sie stellt den Sicherheitsdienst beim Festival Schild & Schwert in Ostritz. Ihr Logo sind zwei gekreuzte Stielhandgranaten. Unter seinem Video kündigte Heise an, dass man sich „im Widerstand“ auf der Straße und bei Veranstaltungen wiedersehen werde.