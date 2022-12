Netanjahu beantragt Verlängerung für Regierungsbildung Im vergangenen Jahr war Netanjahu an der Bildung einer Regierung in Israel gescheitert. Nun versucht er es erneut - und fragt nach mehr Zeit. Die Frist würde... dpa

Jerusalem -Rund fünf Wochen nach der Parlamentswahl in Israel hat der designierte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine Verlängerung seines Mandats zur Bildung einer Regierung beantragt. Ein Sprecher seiner Likud-Partei teilte am Donnerstagabend mit, Netanjahu habe Israels Präsidenten Izchak Herzog in einem Antrag um weitere zwei Wochen gebeten. Sein Mandat würde sonst am Sonntag auslaufen.