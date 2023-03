Netanjahu in Deutschland - Proteste wegen Justizreform Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu reist am Mittwoch zu einem Besuch nach Deutschland. Er trifft am Donnerstag in Berlin Bundeskanzler Olaf... dpa

Absperrgitter stehen im Tiergarten vor dem Schloss Bellevue. Annette Riedl/dpa

Tel Aviv -Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu reist am Mittwoch zu einem Besuch nach Deutschland. Er trifft am Donnerstag in Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der Besuch wird überschattet von einem erbitterten Streit in Israel um eine Justizreform, die Netanjahus rechts-religiöse Regierung vorantreibt. Gegner der Reform wollen versuchen, Netanjahu mit Straßenblockaden an der Abreise aus Israel zu hindern.