Netanjahu und Scholz besuchen Holocaust-Gedenkstätte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu der Opfer des Holocaust gedacht. Die beiden Regierungschefs b...

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (l) und Bundeskanzler Olaf Schol besuchen das Mahnmal Gleis 17 in Grunewald. Michael Kappeler/dpa

Berlin -Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu der Opfer des Holocaust gedacht. Die beiden Regierungschefs besuchten am Donnerstag das Mahnmal Gleis 17 am Bahnhof Grunewald in Berlin, von wo aus 1941 und 1942 etwa 10.000 Juden mit Zügen der Reichsbahn in Arbeits-, Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis gebracht wurden.