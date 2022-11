Nena traut sich was und kritisiert Corona-Schutzmaßnahmen und das Netz tobt

Nena in der TV Show Das große Schlagerjubiläum 2022 in Leipzig, 21.10.2022

Nena in der TV Show Das große Schlagerjubiläum 2022 in Leipzig, 21.10.2022

Am Morgen des 3. November 1982 wartete eine Jungmännermenge am Güterbahnhof Köpenick auf den Zug ins Irgendwo. Kaum jemand redete, unsere Gesichter waren verhangen wie der Himmel, die Bäuche voller toter Schmetterlinge. Abrücken zum Grundwehrdienst. Im Abteil saß bereits ein Typ, einen Kassettenrecorder auf den Knien. Neue Deutsche Welle, Nenas erster Hit: „Ich hab’ heute nichts versäumt, denn ich hab’ nur von dir geträumt.“ Nie wieder hatte ein Song bei mir solche Wirkung. Seine Hyperaktivität riss mich aus den Angeln der Agonie. Vielleicht gab es ja jenseits des Zivilen auch Zivilisation. Die Fahrt wurde munter, das Leben ging weiter; das habe ich Nena nie vergessen.

40 Jahre später lese ich auf der Webseite dieser Zeitung: „Skandal bei ARD-Show? Netzgemeinde tobt über Auftritt von Nena“. Hat die Sängerin etwa, wie einst Ozzy Osbourne, auf offener Bühne einer Fledermaus den Kopf wegschnabuliert? Nein, ein paar Twitterianer spulen sich auf: Nena komme die Ehre eines Gastspiels bei Florian Silbereisen nicht zu. Sie habe mit Corona-Maßnahmengegnern fraternisiert und den Konsens der fortschrittlichen Kulturschaffenden verlassen.

Was liebe ich Texte, die mit „Das Netz tobt/wütet/flippt aus“ beginnen: Denn „das Netz“ wütet ständig. Zu jeder These und ihrem Gegenteil findest du dort dreieinhalb Unterstützer, die sich zum Massenphänomen aufpusten lassen. Das Nena-Klickfutter schaffte es auf viele Medienportale. Derart entstand ein unvollständiges Meinungsbild.

Nena hat noch was bei mir gut. Aber nicht deshalb ergänze ich, was „die Netzgemeinde“ noch so sagt: Nena verdiene für ihren Widerspruch gegen epidemiologisch nicht zu rechtfertigende Grundrechtseinschränkungen Respekt. Ohne ihresgleichen vegetierte dieses Land heute womöglich in einem Virenschutzwahnsystem aus „grünen“ und „roten Zonen“.

Das Netz staunt, dass pandemiebedingte Zweifel an Nenas Samstagabendunterhaltungsprogrammtauglichkeit prominent platziert werden. Im Schonschatten erkennt es dagegen Personen, die ihre Mitbürger vor Jahresfrist zu einer mitteleffektiven Impfung motivieren wollten und dabei den Anschein erweckten, als würden sie sich um einen Fensterplatz im Geltungsbereich des Volksverhetzungsparagrafen bewerben.

Tübingens OB Boris Palmer regte Beugehaft für Ungeimpfte an. „Konsequent ausgrenzen!“, forderte Haftspezialist Uli Hoeneß. Ex-Saar-Premier Tobias Hans beschied der Zielgruppe: „Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben.“ Die Zeit informierte: „Eine Diskriminierung von Ungeimpften ist ethisch gerechtfertigt“. Denn „Bekloppte“ (Joachim Gauck) würden die „Gesellschaft in Angst und Schrecken“ (Stephan Weil) versetzen, sie „egoistisch, zynisch und menschenverachtend“ (Jörg Kachelmann) „in Geiselhaft“ (Günther Jauch) nehmen. Jeder Ungeimpfte sei, so Ex-FDP-Politiker Rainer Stinner, ein „gefährlicher Sozialschädling“.

Bestimmt hat das Netz nur nicht richtig hingehört

Weitere Zeitzeugnisse finden sich im dieser Tage erscheinenden Buch „Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen“. Der Titel zitiert einen Satz, in den RTL-Politikchef Nikolaus Blome seinen Abscheu gegenüber Ungeimpften goss. Von keinem der Vorgenannten, so behauptet das Netz, seien ihm bis heute Distanzierungen oder Relativierungen bekannt. Bestimmt hat das Netz nur nicht richtig hingehört. Oder da kommt noch was. Wunder gescheh’n. Singt Nena.