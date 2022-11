„Netzwerk der Wärme“ soll Menschen in Energiekrise helfen So mancher fürchtet, in diesem Winter wegen hoher Energiepreise oder Engpässen bei Gas und Strom im Kalten zu sitzen. Ein breit aufgestelltes Projekt soll nu... dpa

Berlin -In der kalten Jahreszeit sollen für Menschen in Berlin angesichts der Energiekrise zusätzliche Räume zum Aufwärmen, für Begegnung und Austausch offenstehen. Dazu startete am Freitag ein „Netzwerk der Wärme“. An der Initiative beteiligen sich öffentliche Einrichtungen wie Bibliotheken oder Stadtteilzentren, aber zum Beispiel auch Clubs, Kirchengemeinden, Sozialeinrichtungen und interkulturelle Treffpunkte. Unternehmen wollen das Vorhaben ebenfalls unterstützen.