„Netzwerk der Wärme“ startet in Berlin

Berlin -Für die Menschen in Berlin sollen in der kalten Jahreszeit zahlreiche zusätzliche Räume zum Aufwärmen, für Begegnung und Austausch offenstehen. Dazu startet am Freitag (10.00 Uhr) ein von Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) initiiertes „Netzwerk der Wärme“.