Netzwerk für medizinische Versorgung in der Lausitz aufbauen

Potsdam -Die Brandenburger Landesregierung will mit der Gründung einer Universitätsmedizin in Cottbus ein Netzwerk aufbauen, das Forschung und Lehre aller Bereiche der Gesundheitsversorgung umfasst. Am Innovationszentrum Universitätsmedizin Cottbus solle auch der dringend benötigte Nachwuchs an Fachkräften etwa in der Pflege praxisnah und orientiert an den Bedürfnissen der Patienten ausgebildet werden, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Montag bei der Vorstellung der Modellregion „Gesundheit Lausitz“.