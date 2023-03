Neubauer: Aus Spirale der Klimakatastrophe ausbrechen Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat die Bedeutung des Volksentscheids „Berlin 2030 Klimaneutral“ an diesem Sonntag betont. „Diese Abstimmung ist einzigart... dpa

Berlin -Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat die Bedeutung des Volksentscheids „Berlin 2030 Klimaneutral“ an diesem Sonntag betont. „Diese Abstimmung ist einzigartig, und Berlin könnte die Stadt werden, in der richtig losgelegt wird“, sagte Neubauer („Fridays For Future“) der Deutschen Presse-Agentur am Samstag am Rand einer Kundgebung zur Unterstützung der Initiative.