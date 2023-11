Ob Erdgas, Öl oder Lithium: Die Ukraine verfügt über riesige Rohstoffvorkommen. Sie ist so gesehen ein reicher Staat, doch bereits seit 2014 kontrolliert Russland zahlreiche Lagerstätten im Osten des Landes.



Die russische Besatzung des Donbass hat somit schon lange massive wirtschaftliche Auswirkungen – für die Ukraine selbst, aber zunehmend auch für die EU, die ihre Rohstoffstrategie neu ausrichten muss. Seit dem Einmarsch der russischen Truppen im Februar 2022 hat sich die Lage noch einmal zugespitzt.

Erdgas in der Ukraine: Drei Viertel der Vorkommen sind unter russischer Kontrolle

Dies geht aus einem Dokument hervor, das der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags auf Anforderung des AfD-Abgeordneten Petr Bystron angefertigt hat. Das Papier liegt der Berliner Zeitung vor. Da staatliche Informationen zu den Rohstoffvorkommen der Ukraine vertraulich behandelt werden, bezogen die Wissenschaftler ihre Daten aus öffentlichen Quellen. So wurden unter anderem Forschungsergebnisse von Instituten und Denkfabriken zusammengetragen.

In seiner Auswertung konzentrierte sich der Wissenschaftliche Dienst auf die Gebiete östlich des Flusses Dnipro. Demnach sind mittlerweile 50 Prozent des konventionellen Erdöls und 72 Prozent des Erdgases unter russischer Kontrolle. Hinzu komme nahezu die gesamte Kohleproduktion der Ukraine – wobei das Land über die zweitgrößten Vorkommen Europas verfüge. Auch kontrolliere Russland etwa 80 Prozent des ukrainischen Offshore-Kohlenwasserstoff-Vorkommens. Zahlen, die aus einer Analyse der kanadischen Denkfabrik SecDev stammen.

„Kurzfristig sind vor allem die ukrainischen Gasvorkommen bedeutend“, sagt der Ökonom Ulrich Blum der Berliner Zeitung. Blum ist emeritierter Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg sowie Geschäftsführer des Deutschen Lithium Instituts. Auch eine seiner Analysen zu ukrainischen Rohstoffvorkommen wird in dem Bericht des Wissenschaftlichen Diensts zitiert.

Die Ukraine verfüge über so große Mengen an Gas, dass sie damit zahlreiche Länder versorgen könnte, sagt Blum. „Mittel- und langfristig liegt ihr Potenzial bei Wasserstoff, aber auch bei Lithium, Graphit und Seltenen Erden.“ Öffentlichen Zahlen zufolge kontrolliert Russland derzeit rund ein Drittel der Selten Erden auf ukrainischem Territorium.



Dazu kommen laut dem Bericht des Wissenschaftlichen Diensts fast 50 Prozent aller Anlagen für erneuerbare Energien, darunter 89 Prozent der Windparks. Ebenfalls aufgeführt wird in dem Dokument der Getreidesektor: Knapp ein Drittel der ukrainischen Weizenernte komme aus den östlichen Oblasten Donbas, Zaporischja, Cherson und Odessa, die teilweise von der russischen Armee besetzt sind.

Wirtschaftsexperte Blum: Putins Regierung verfolgt mit Krieg auch rationale Motive

Einige Beobachter vermuten im Rohstoffreichtum der Ukraine ein Motiv für den russischen Angriffskrieg. Die Annahme: Russland wolle nicht nur die zunehmende wirtschaftliche Souveränität des Landes zerstören, sondern auch dem Westen schaden. Immerhin hatte etwa die EU im Sommer 2021 eine strategische Rohstoffpartnerschaft mit der Ukraine beschlossen.

Ein ukrainischer Soldat an der Frontlinie in der Nähe des Flusses Dnipro. Alex Babenko/AP/dpa

„Abgesehen von seinen historischen Beweggründen hat die russische Regierung ganz klar rationale Motive“, sagt Ulrich Blum. Ihr sei bewusst, dass ihr öl-, gas- und kohleabhängiges Wirtschaftsmodell mit dem fortschreitenden Ausstieg aus fossilen Energien keine Zukunft habe. Also wolle die Regierung unter Präsident Wladimir Putin zunächst mehr Länder in die Abhängigkeit von seinen fossilen Rohstoffen und Atombrennstoffen treiben.

„Zum anderen will sie Kontrolle über Rohstoffe erlangen, die in den kommenden Jahrzehnten extrem wichtig sein werden“, sagt Blum. Als Beispiel nennt er das Metall Lithium, das für Batterien von E-Autos verwendet wird – für einen Markt also, der in den kommenden Jahrzehnten massiv wachsen dürfte. „So gesehen führt Russland seinen Krieg für die Herrschaftssicherung seines autokratischen Systems“, sagt der Wirtschaftsexperte.



Laut einer Untersuchung der Nationalen Akademie der Wissenschaften verfügt die Ukraine über ein Lithium-Vorkommen von etwa 500.000 Tonnen. Es wäre damit eines der größten der Welt.

Russlands Krieg in der Ukraine: Europa muss seine Rohstoffstrategie neu ausrichten

Eine andere Frage ist, wie Europa wirtschafts- und energiepolitisch reagieren sollte. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs steckt vor allem Deutschland in einer tiefen Energiekrise. Heute ist es der Stopp der russischen Gaslieferungen, die die Preise steigen lassen. Künftig könnten Abhängigkeiten bei anderen Rohstoffen folgen.



„Deutschland braucht eine Rohstoffstrategie, die sich an unseren nationalen Interessen ausrichtet“, sagt der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion Petr Bystron. Er spricht für eine von der Bundesregierung unterstützte Rohstoffgesellschaft aus, einen Zusammenschluss privater Unternehmen. So sollten vor allem deutsche Firmen mit strategisch wichtigen Rohstoffen versorgt werden. „Ein Konsortium, das in der Lage wäre, international mitzuspielen – zum Beispiel auch, was die Seltenen Erden in der Ukraine angeht“. So könne Deutschland sich auf künftige Rohstoffkonflikte vorbereiten.

Die FDP ist skeptisch, was die Zukunft der ukrainischen Rohstoffvorkommen betrifft. „Nach heutigem Stand entfallen diese Quellen aus deutscher Sicht“, sagt der Abgeordnete Christoph Hoffmann der Berliner Zeitung. Hoffmann ist stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Er meint: „Umso wichtiger ist eine Diversifizierung der Rohstoffversorgung.“



In den Augen des FDP-Politikers bietet der afrikanische Kontinent große Chancen. Seine Fraktion fordere schon lange einen Wirtschaftsbeauftragten Afrika im Kanzleramt. „Es ist nicht absehbar, wann und ob die ukrainischen Rohstoffquellen für die deutsche Industrie je wieder zur Verfügung stehen“, sagt Hoffmann. Deutschland werde weiter fest an der Seite der Ukraine stehen. „Dennoch werden wir neue Partner finden müssen, beispielsweise die DR Kongo.“

Rohstoffreichtum: Sind am Ende gar keine russischen Reparationszahlungen notwendig?

Auch Ulrich Blum ist dafür, dass Europa sich in seiner Rohstoffstrategie breiter aufstellt. Die Berliner Zeitung erreicht den Wirtschaftswissenschaftler in Ottawa, wo er im Rahmen der deutsch-kanadischen Rohstoffpartnerschaft an einem Treffen mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik teilnimmt. Das Ziel: Europa soll in Zukunft nicht noch abhängiger von China werden. Die Chance eines Aufbaus der Ukraine müsse deshalb genutzt und das Land bei der Befreiung seiner Gebiete unterstützt werden.

Die Ukraine sollte in Zukunft ein wichtiger Rohstoffpartner für die EU sein, sagt Blum. „Sie hat hoch qualifizierte Fachleute für eine integrierte Industrialisierungsstrategie.“ Auch Belarus sei ein Land mit zahlreichen Rohstoffvorkommen, das man aus russischer Umklammerung lösen sollte. Der Ökonom warnt: „Wenn wir uns aber vor allem auf afrikanische Länder wie Kongo verlassen, laufen wir Gefahr, uns von Autokraten abhängig zu machen und unsere Lieferketten zu gefährden.“

Von der Befreiung aus russischer Besatzung würde natürlich vor allem die Ukraine profitieren. So heißt es im Papier des Wissenschaftlichen Diensts, dass das Land „eine potenzielle Supermacht bei der Produktion von wichtigen Industriemetallen“ sei. Den öffentlichen Daten zufolge verfüge die Ukraine „über kommerziell relevante Vorkommen von 117 der 120 meistgenutzten Industrieminerale in mehr als 8700 untersuchten Lagerstätten“.



Damit könnten das Land und seine Wirtschaft viel Geld verdienen. Der Gesamtwert dieser Vorkommen – darunter Titan, Eisen, Neon, Nickel, Lithium – könne zwischen 3 und 11,5 Billionen US-Dollar liegen. „Mit ihren Rohstoffen kann die Ukraine so viel Wohlstand aufbauen, dass Reparationszahlungen von Russland vermieden werden könnten“, sagt der Wirtschaftsexperte Ulrich Blum.