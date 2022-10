„Neue Ära“: Ukraine hat nun Flugabwehrsystem Iris-T Kiew setzt Hoffnungen in westliche Luftverteidigungssysteme, wie das nun aus Deutschland übergebene Iris-T. Auch die deutsche Verteidigungsministerin sieht d... Carsten Hoffmann Torsten Holtz Michael Fischer dpa

dpatopbilder - Verteidigungsministerin Christine Lambrecht mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Olexij Resnikow (r) in Odessa. Jörg Blank/dpa

Kiew/Berlin -Die Bundesregierung will sich nach der ersten Lieferung des Flugabwehrsystem Iris-T SLM an die Ukraine zügig um weitere Unterstützung bemühen. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) bezeichnete die Waffensysteme am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel am Mittwoch als wichtige Unterstützung der Ukraine „im Kampf gegen Raketenbeschuss, gegen diesen Terror, der gegenüber der Bevölkerung ausgeübt wird“.