Berlin - Nach bald zwei Jahren in der Pandemie zeigen Jugendliche immer noch ein hohes Maß an Solidarität und halten sich mehrheitlich an die Hygieneregeln. Und sie beginnen, sich psychisch langsam von den Corona-Strapazen zu erholen. Allerdings sind viele von ihnen noch immer in einer dramatischen Situation und brauchen möglicherweise mehr Unterstützung, um wieder zu alter Stärke zurückzufinden.