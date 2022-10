Neue Flüchtlingsunterkunft in Moabit eröffnet Angesichts steigender Zahlen von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sowie Asylsuchenden hat Berlin eine weitere Unterkunft eröffnet. In einem ehemaligen Hote... dpa

Berlin -Angesichts steigender Zahlen von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sowie Asylsuchenden hat Berlin eine weitere Unterkunft eröffnet. In einem ehemaligen Hotel in Moabit sollten am Freitagabend bis zu 60 Menschen unterkommen, wie das Landesamt für Flüchtlingsunterkünfte (LAF) mitteilte. Die maximale Auslastung liege bei 300 Menschen und werde voraussichtlich in den kommenden Tagen erreicht, hieß es. Die Anwohner seien vor der Eröffnung der neuen Unterkunft mit Handzetteln informiert worden.