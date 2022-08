Neue Kampagne für Brandenburg: „jwd - jeder will dahin“ Mit dem Spruch „jwd - jeder will dahin“ will die Staatskanzlei künftig für Brandenburg werben. Der Spruch „jwd“ steht ursprünglich für „janz weit draußen“ un... dpa

Potsdam -Mit dem Spruch „jwd - jeder will dahin“ will die Staatskanzlei künftig für Brandenburg werben. Der Spruch „jwd“ steht ursprünglich für „janz weit draußen“ und solle umgedeutet als „jeder will dahin“ die gute Entwicklung Brandenburgs illustrieren, sagte Staatssekretär Benjamin Grimm am Montag bei der Vorstellung der Kampagne. Ergänzt werden soll der Auftritt mit Sprüchen wie „Träumer, Tesla, Tischler“ oder gar „Liberté - Egalité - Dorfkneipé“.