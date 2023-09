Neue OECD-Studie: Weniger junge Menschen in Deutschland machen Ausbildung

Torsten Kühne möchte sich am Dienstagmorgen noch nicht festlegen. Der Staatssekretär der Berliner Senatsverwaltung für Bildung kommentiert die neueste Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und sagt: „Wir sehen Licht und Schatten.“

Die jährlich erscheinende OECD-Studie „Bildung auf einen Blick“ vergleicht Schulsysteme von 38 Mitgliedsländern und mehreren Beitrittskandidaten. Der Vergleich soll „Regierungen in ihren Bemühungen unterstützen, die Bildungssysteme effektiver zu machen“, heißt es im Bericht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Fokus des diesjährigen Berichts liegt auf der beruflichen Ausbildung, und hier schneidet Deutschland auch vergleichsweise gut ab. So ist zum Beispiel die Arbeitslosigkeit von jungen Erwachsenen nach einer Ausbildung im OECD-Vergleich besonders niedrig. 94 Prozent der jungen Menschen, die eine Ausbildung absolvieren, haben in den zwei Jahren nach Abschluss bereits einen Job. Im OECD-Durchschnitt sind es nur 79 Prozent. „Darauf ist das Land zu Recht stolz“, sagt die Leiterin des OECD-Centers in Berlin, Nicola Brandt, am Dienstag.

Interesse an Ausbildungen geht zurück

Die Studie weist jedoch auch auf Probleme des deutschen Ausbildungssystems hin. Das Interesse an Ausbildungen ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Hatten im Jahr 2015 noch 51 Prozent der jungen Erwachsenen zwischen 25 und 34 Jahren einen Ausbildungsabschluss als höchste Qualifikation, waren es im Jahr 2022 nur noch 38 Prozent. Die Zahl der jungen Menschen mit Hochschulabschluss ist in dieser Zeit von 30 auf 37,5 Prozent gewachsen.

Außerdem steigt in Deutschland im Gegensatz zu den meisten OECD-Ländern die Zahl der jungen Erwachsenen zwischen 25 und 34 Jahren, die keine berufliche Ausbildung absolviert haben und auch keine Berechtigung besitzen, an einer Hochschule zu studieren. Dieser Wert ist von 13 Prozent im Jahr 2015 auf 16 Prozent im Jahr 2022 gestiegen. Jens Brandenburg, Staatssekretär im Bundesministerium für Forschung, sagt dazu: „Fast jeder sechste junge Erwachsene verfügt nicht über die Mindestqualifikation“, das seien fast 1,7 Millionen junge Menschen in Deutschland. In Zeiten des Fachkräftemangels müsse hier angesetzt werden, denn der sei „eine Wachstums- und Wohlstandsbremse“.

Am Dienstag wurden einige weitere Studienerkenntnisse hervorgehoben. Mehr zwei- und dreijährige Kinder als im OECD-Durchschnitt nehmen an frühkindlicher Bildung teil, gehen also in den Kindergarten. Auch die Lehrergehälter seien wettbewerbsfähig, ein klares Zeichen, dass der Grund für den Lehrermangel hauptsächlich die Arbeitsbedingungen seien. Gering im Vergleich zu anderen Schulformen seien Investitionen in Grundschüler. Hier müsse überprüft werden, ob „Prioritäten richtig gesetzt sind“, so Staatssekretär Torsten Kühne.



Ob die Prioritäten im deutschen Bildungssystem richtig gesetzt sind, wird auch im Dezember erneut beurteilt. Dann werden die Ergebnisse der letzten Pisa-Studie veröffentlicht.