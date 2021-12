Angesichts der teils rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante drohen in der EU neue Corona-Auflagen für Reisende. Der EU-Gipfel in Brüssel verständigte sich am Donnerstag nur darauf, dass Beschränkungen das Funktionieren des Binnenmarkts nicht untergraben und die Bewegungsfreiheit innerhalb der und in die EU nicht „unverhältnismäßig“ behindern sollten.

„Weitere abgestimmte Anstrengungen“ seien nötig, um auf Grundlage wissenschaftlicher Daten zu reagieren, heißt es in den gemeinsamen Schlussfolgerungen zu Covid-19. Zudem sei es wichtig, mit Blick auf die Gültigkeit der EU-Corona-Zertifikate abgestimmt vorzugehen.

Auflagen wie eine Testpflicht auch für geimpfte Reisende schloss der Gipfel nicht aus. Länder wie Italien, Griechenland und Irland hatten die Regeln zuletzt bereits wegen der Omikron-Variante verschärft. Derlei Entscheidungen liegen in der Macht der Mitgliedstaaten und wurden in der Pandemie mehrfach unabgestimmt getroffen. Rom verlangt seit diesem Donnerstag von allen Einreisenden aus dem EU-Ausland einen negativen Corona-Test – selbst dann, wenn sie geimpft sind.

Um eine Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus zu bremsen, verschärft Frankreich die Reisebeschränkungen für Großbritannien. Nicht notwendige Reisen ins oder aus dem Königreich seien von Samstag an untersagt, kündigte die Regierung am Donnerstag an. Über weitere Maßnahmen soll am Freitag in einer Krisensitzung beraten werden. Menschen dürfen von Samstag an nicht mehr aus „touristischen oder beruflichen Gründen“ von oder nach Großbritannien einreisen, sagte Regierungssprecher Gabriel Attal dem Sender BFM-TV. Die gelte sowohl für Ungeimpfte als auch für Geimpfte. Franzosen und Bürger mit einem Wohnsitz in Frankreich dürften weiterhin in ihre Heimat zurückkehren.

Der EU-Gipfel setzt zur Bekämpfung der Pandemie vor allen anderen Maßnahmen auf die Impfung. So heißt es im Dokument, die Impfskepsis in der EU müsse überwunden werden, auch durch den Kampf gegen „Desinformationen“. Außerdem möchte die EU die Impfquote in Osteuropa weiter voranbringen und hat dafür vor einigen Tagen ein Millionen-Paket verabschiedet. Derzeit ist die Impfrate in den 27 EU-Staaten sehr unterschiedlich. In Bulgarien etwa sind nicht einmal 30 Prozent der Bürger vollständig geimpft, auch in Rumänien ist die Quote gering. Rumänien hat außerdem beschlossen, über Weihnachten und Sylvester alle Maßnahmen auszusetzen, weil sich der Widerstand gegen Ausgangs- und Besuchsverbote bereits lautstark zu regen begonnen hatte.

Hohe Energiepreise

Ein weiteres Thema des Gipfels waren die steigenden Energiepreise und die Pipeline Nord Stream 2. Zu den Energiepreisen gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Ein Teil der EU-Staaten vertritt die Auffassung, dass die Märkte gut funktionieren und die Regulierung des Preises über die Märkte erfolgen solle. Auch ein vorläufiger Bericht der EU-Energieaufsicht ACER kommt zu diesem Ergebnis. Polen macht angebliche Spekulation im Emissionshandelssystem (ETS) für die hohen Energiepreise verantwortlich. Die Marktaufsichtsbehörde ESMA konnte bislang keine Beweise dafür finden. Ungelöst bleibt der Konflikt zwischen Frankreich und Deutschland über die Atomkraft: Paris will, dass Kernenergie als „grüne“ Technologie Investment-Vorteile beanspruchen darf, eine Position, mit der die aus der Anti-Atomkraft-Bewegung hervorgegangenen deutschen Grünen naturgemäß noch hadern.

Zu Nord Stream 2 wiederholten alle Seiten ihre unterschiedlichen Positionen – wie im Übrigen auch zum Verhältnis zu Russland. Finnland hält es nicht für zielführend, die Pipeline zu politisieren. Österreich will Nord Stream 2 möglichst schnell in Betrieb nehmen. Die Balten und Polen lehnen die Pipeline ab. Bundeskanzler Olaf Scholz hält sich bedeckt.

Zukunft der Migration

Das Thema Migration wurde weitgehend ausgeklammert, wohl auch, weil es in der EU kontrovers ist. Die EU hatte sich vor einigen Tagen bereit erklärt, 40.000 Personen aus Afghanistan aufzunehmen. 25.000 davon sollen laut einer EU-Aufstellung nach Deutschland umgesiedelt werden. Berlin bestreitet allerdings, eine solche Zusage gegeben zu haben. In der Gipfel-Erklärung werden die EU-Kommission und der Außenbeauftragte unter anderem dazu aufgerufen, neue Abkommen zur Rückübernahme von Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis in der EU abzuschließen.