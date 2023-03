Neue Streiks und Proteste gegen Rentenreform in Frankreich Seit Wochen treibt die Rentenreform die Menschen in Frankreich auf die Straße. Macrons Erklärungen haben die Wogen nicht geglättet. Heute werden landesweit b... dpa

Demonstranten marschieren während einer Demonstration in Paris. Lewis Joly/AP/dpa

Paris -In Frankreich hat am Donnerstag eine neue Runde von Streiks und Protesten gegen die Rentenreform begonnen. Trotz eines Beschwichtigungsversuchs von Präsident Emmanuel Macron gingen in verschiedenen Städten wieder Tausende auf die Straßen. Dabei wurde auch der Zugang zu Universitäten und Gymnasien versperrt und Öldepots blockiert. Dem Sender BFMTV zufolge fehlt inzwischen an 15 Prozent der Tankstellen in Frankreich mindestens ein Kraftstoff. Wieder fielen Züge und Flüge aus. Die Behörden erwarteten im Laufe des Tages landesweit bis zu 800.000 Demonstrantinnen und Demonstranten.