Zwei Drittel der Russen befürworten die Neuausrichtung der Außenpolitik ihres Landes auf den globalen Osten. Das geht aus einer Umfrage des staatlich finanzierten Allrussischen Zentrums für öffentliche Meinungsforschung (WCIOM) zur Haltung der Russen gegenüber der „Wende nach Osten“ hervor. 1600 Personen haben an der Umfrage teilgenommen, deren Ergebnisse am Mittwoch veröffentlicht wurden.

Konkret sagten 67 Prozent der Befragten, dass Russland „vorrangig Beziehungen zu den Ländern des Ostens und nicht zum Westen aufbauen sollte“. Elf Prozent unterstützen einen solchen Ansatz nicht, weitere 15 Prozent gaben an, dass es ihnen egal sei. Gleichzeitig glaubt die Mehrheit der Befragten, dass diese Strategie am erfolgreichsten sein wird, wenn sie vor allem auf wirtschaftliche Zusammenarbeit ausgerichtet ist.

Jüngere Menschen eher uninteressiert

Eine wichtige Unterscheidung: Die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen ist nicht so begeistert von einer Wende nach Osten. Nur 48 der Teilnehmer in dieser Gruppe bewertet sie positiv, 34 Prozent sagten, es sei ihnen egal.



Am engsten entwickelt sich derzeit die Zusammenarbeit Russlands mit China, Indien, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Laut der Umfrage haben Russen am häufigsten positive Assoziationen mit dieser Ländergruppe. Gleichzeitig räumen die meisten Befragten ein, dass sich die russische und östliche Kulturen nicht sehr nahestehen.

Auf die Frage, was zu dieser Wende beitragen und diese Politik für Russland profitabler oder erfolgreicher machen könnte, antworteten 65 Prozent mit „Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit“, 33 Prozent mit „Tourismus“. 21 Prozent der Befragten sprachen sich für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften aus, ein ähnlicher Prozentsatz unterstützt einen aktiveren Austausch auf politischer oder diplomatischer Ebene.



