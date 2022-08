Nur für Studierende: Nichtukrainische Kriegsflüchtlinge dürfen vorerst bleiben

Bisma Mirzankar studierte zwei Jahre lang Internationale Wirtschaft in der Ukraine, bevor der Krieg ausbrach. Nun lebt sie in Berlin-Kreuzberg. „Wir sind sehr glücklich über die Entscheidung“, sagt sie. „Jetzt haben wir mehr Zeit, um einen klaren Kopf zu bekommen.“ Der Berliner Senat hat am Dienstag beschlossen, dass Geflüchtete aus sogenannten Drittstaaten, die in der Ukraine studiert haben, ein weiteres halbes Jahr bleiben dürfen.

Mirzankar kommt aus Indien und hat in Saudi-Arabien die Highschool abgeschlossen. Zurzeit lernt sie Deutsch auf A2-Niveau. Gemeinsam mit ihrem Verlobten aus Nigeria, der ebenfalls in der Ukraine studiert hat, will sie in Deutschland bleiben. Die Erfahrung des Krieges habe viel verändert, sagt die ehemalige Studentin. Deshalb will sie in die Pflege. „Ich bin sehr gut darin. Und Deutschland braucht doch Krankenschwestern“, sagt sie.

Bisma Mirzankar hat in der Ukraine studiert und erhält nach der Entscheidung des Senats eine Aufenthaltserlaubnis von sechs Monaten ab September. privat

Ukrainische Staatsbürger und deren Familienangehörige sowie in der Ukraine anerkannte Flüchtlinge und Asylberechtigte erhalten in Deutschland nach Paragraf 24 des Aufenthaltsgesetzes zwei Jahre lang unbürokratisch eine Aufenthaltserlaubnis, Zugang zu Arbeit, Bildung und Sozialleistungen. Drittstaatsangehörige, deren Herkunftsland als sicher eingestuft wird, fallen nicht unter diese Regelung nach der Massenzustrom-Richtlinie der Europäischen Union.

Sechs Monate für Studierende, zwei Wochen für andere Gruppen

Nach monatelangen Gesprächen hat der Senat entschieden, studierenden Drittstaatsangehörigen nach dem Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis nach Paragraf 24 Aufenthaltsgesetz eine Fiktionsbescheinigung von sechs Monaten zu erteilen. Die bisherige Regelung für Drittstaatsangehörige aus der Ukraine läuft am 31. August ab. Bis dahin muss eine Meldung der betroffenen Personen erfolgen. Der Senat hat die neue Regelung auf Vorlage der Senatorin für Inneres und der Senatorin für Wissenschaft beschlossen. Sie gilt nur für Studierende, nicht für Auszubildende und Arbeitnehmer. Damit schließt sich Berlin dem Hamburger Vorbild an.

„Wir haben ja verschiedene Fallgruppen, um die es geht, das ist jetzt was für Feinschmecker“, leitete Bürgermeisterin Franziska Giffey das Thema bei der Pressekonferenz nach der Senatssitzung am Dienstag ein. Danach ging sie nur auf eine Gruppe ein: Drittstaatsangehörige, die nachweislich am 24. Februar in der Ukraine studiert haben. Etwa 150 Betroffene hätten sich bereits gemeldet.

Man wolle den Betroffenen die Möglichkeit geben, sich zu orientieren und die Voraussetzungen für eine Aufenthaltserlaubnis zu schaffen, sagte Giffey. Zum Beispiel, um ihr Studium in Berlin fortzusetzen. „Das dürfte in der Regel unmöglich sein, weil das sprachliche Niveau C1 für den Hochschulzugang in sechs Monaten kaum zu erreichen ist“, teilte der Flüchtlingsrat Berlin mit. Der Flüchtlingsrat fordert, alle aus der Ukraine geflohenen Drittstaatsangehörigen einzubeziehen und die Reglung auf zwölf Monate zu erweitern.

„Ich freue mich, dass der Senat eine Berliner Lösung für drittstaatsangehörige Studierende aus der Ukraine gefunden hat. Jetzt ist es wichtig, dass die Betroffenen schnell an die relevanten Informationen gelangen“, sagt Katarina Niewiedzial, Integrationsbeauftragte des Berliner Senats. Eine ausführliche Beratung sei in jedem Einzelfall ratsam, dazu verweist sie an das Willkommenszentrum. Geplant seien außerdem detaillierte Informationsflyer in allen Einrichtungen, die Drittstaatsangehörige beraten. „Auch potenzielle Arbeitgeber müssen informiert werden, weshalb ich mich mit den Kammern in Verbindung setzen werde“, sagt Niewiedzial.

Innensenatorin Iris Spranger freut sich über „die Chance, das Potenzial von hoch qualifizierten Fachkräften nach deren Studium dauerhaft für Berlin zu gewinnen“. Auf Anfrage nennt Sabine Beikler, Sprecherin der Senatsverwaltung für Inneres, zwei Möglichkeiten, die Drittstaatsangehörige neben der Beantragung eines Aufenthaltstitels haben: einen Asylantrag stellen oder Unterstützung bei der Rückkehr in das Heimatland in Anspruch nehmen. In zwei Wochen wären Drittstaatsangehörige, die bei Ausbruch des Krieges in der Ukraine nicht studiert haben, sonst illegal in Deutschland.