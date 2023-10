Am Rande der Arktis könnte bald ein Test von atomar betriebenen Raketen stattfinden. Wie die New York Times berichtet, weisen Vorher-nachher-Satellitenbilder und Flugdaten auf einen solchen Test hin. Womöglich sei die Aktion sogar schon durchgeführt worden. Die Vorbereitungen dafür ähneln offenbar denen, die 2017 und 2018 für Tests der als Burevestnik oder SSC-X-9 Skyfall bekannten Rakete getroffen wurden. Überdies seien Aufklärungsflugzeuge der USA gewarnt worden, den Luftraum zu meiden.

Einige Beispiele aus der Analyse: Auf den Bildern vom Morgen des 20. September ist eine Vielzahl an Fahrzeugen auf einem Startplatz an der arktischen Basis zu sehen. Auch ein Lastwagen mit einem Anhänger, der der Länge der Rakete zu entsprechen scheint, ist laut New York Times darunter. Auf Bildern, die einige Stunden später aufgenommen wurden, ist der Anhänger verschwunden. Bilder vom 28. September zeigen die Wiederinbetriebnahme des Startplatzes sowie einen ähnlichen Anhänger.

Flugwarnung über einem Teil der Barentssee

Ein weiterer Hinweis, so heißt es, sei eine Flugwarnung der russischen Behörden vom 31. August für ein „vorübergehendes Gefahrengebiet“, Teil der Barentssee und unweit von der Basis entfernt. Sie gilt wohl noch bis zum 6. Oktober, wurde aber bereits mehrfach verlängert. Die New York Times zieht eine Parallele zu Russlands Test einer Burevestnik-Rakete im Jahr 2019, bei dem das Land eine ähnliche Mitteilung herausgab. Die Zeitung zählt noch weitere Satellitenaufnahmen zu Hinweisen auf einen möglichen Test, darunter Daten der Tracking-Plattform Flightradar24.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zum Hintergrund: Laut einem Bericht der gemeinnützigen Nuclear Threat Initiative, die sich mit Rüstungskontrolle beschäftigt, hat Russland zwischen 2017 und 2019 insgesamt 13 bekannte Tests durchgeführt, die alle missglückten. Das endete in einem Fall sogar tödlich: Nach Angaben von amerikanischen Beamten stürzte eine 2019 abgefeuerte Rakete bei einem Bergungsversuch ab und explodierte schließlich. Sieben Menschen starben.

Burevestnik-Rakete ist „Zweitschlagwaffe mit strategischer Reichweite“

Ob die Burevestnik seit 2019 erneut getestet wurde, sei unklar, aber selbst bei einem erfolgreichen Start wäre die Rakete noch Jahre von ihrem „operativen Einsatz“ entfernt, sagte Daryl G. Kimball, Geschäftsführer der Arms Control Association, gegenüber der New York Times. In früheren Tests habe die Rakete nicht annähernd die geplante Reichweite zurücklegen können. Dabei soll sie schätzungsweise etwa 14.000 Meilen (22.530 Kilometer) hinter sich lassen können.

Laut Nuclear Threat Initiative handelt es sich bei der Burevestnik-Rakete um eine „Zweitschlagwaffe mit strategischer Reichweite“. Sie würde nach einer Welle nuklearer Angriffe auf Russland zum Einsatz kommen. Überdies, so hält es die New York Times fest, könnte die Rakete einen konventionellen Sprengkopf tragen, würde aber tatsächlich wohl mit einer nuklearen Nutzlast versehen, wenn auch einer kleineren als die meisten anderen nuklearfähigen Waffen. Würde die Burevestnik-Rakete im Krieg zum Einsatz kommen, könnte sie laut Fachleuten das Potenzial haben, große städtische Gebiete und militärische Ziele zu zerstören. Aus Russland selbst sind nur wenige Informationen über die Rakete nach außen gedrungen, doch Präsident Wladimir Putin sagte selbst, dass es sich um eine Rakete mit Nuklearantrieb handle.