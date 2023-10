Das Gaza-Debakel: New York Times nennt Gründe des militärischen Desasters Israels

Der plötzliche und blutige Angriff der Hamas auf Israel am Samstag hat zu einer Eskalation von noch nie da gewesenem Ausmaß des langjährigen Konflikts geführt. In einem neuen Bericht erläutert die New York Times unter Berufung auf vier hochrangige Soldaten einige der Gründe für den wahrgenommenen Misserfolg der israelischen Geheimdienste.

Den Offizieren nach haben es Nachrichtendienstbeamte versäumt, wichtige Kommunikationskanäle der palästinensischen Angreifer zu überwachen. Die israelischen Verteidigungskräfte hätten auch übermäßiges Vertrauen in die Überwachungsausrüstung an der Grenze gehabt, die von den Angreifern leicht abgeschaltet werden konnte, was diesen ermöglichte, sämtliche Militärbasen zu überfallen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Mehrere israelische Soldaten wurden laut den Offizieren in ihren Betten getötet, einige von ihnen trugen noch Unterwäsche. Weitere Fehler waren die Ansammlung von Kommandanten an einer einzigen Grenzbasis, die in der Anfangsphase der Invasion überwältigt wurde und die Kommunikation mit dem Rest der Streitkräfte verhinderte. Schließlich nahmen die israelischen Sicherheitskräfte Aussagen von militärischen Anführern im Gazastreifen, die keine Vorbereitung auf einen Kampf behaupteten, ungeprüft hin.

Stunden vor den Anschlägen habe der israelische Geheimdienst eine erhöhte Aktivität in den Kommunikationsnetzen der militanten Gruppen in Gaza festgestellt, so die Offiziere. Trotz dieser Erkenntnis wurde die Warnung aus unklaren Gründen von den israelischen Soldaten an der Grenze nicht wahrgenommen.

Wie Hamas die israelische Verteidigung durchbrach

Kurz darauf setzte die Hamas Drohnen ein, um einige der Mobilfunkkommunikationsstationen und Überwachungstürme der israelischen Armee entlang der Grenze zu deaktivieren. Dies machte die Fernüberwachung des Gebiets durch Videokameras unmöglich und beseitigte auch ferngesteuerte Maschinengewehre, die Israel in seinen Grenzbefestigungen installiert hatte, was ein wichtiges Mittel zur Abwehr eines Bodenangriffs darstellte.

„Zuerst wird gekämpft und dann untersucht“

Nach dem größten Angriff auf Israel in 50 Jahren stehen die israelische Regierung und die Geheimdienste im Fokus der Kritik. Gleichzeitig bereitet sich das Land auf einen „langen und harten“ Krieg vor, wie Premierminister Benjamin Netanjahu ankündigte. Netanjahu wurde auch mit Vorwürfen aus Ägypten konfrontiert, wonach Israel vor möglichen Anschlägen im Gazastreifen gewarnt wurde, diese Warnungen jedoch nicht ernst nahm. Ein großer Teil der israelischen Armee wurde ins Westjordanland verlegt, was die Verteidigung des Gazastreifens schwächte.

Die Verantwortlichkeit für das militärische Debakel wird daher erst nach Kriegsende geprüft. „Zuerst wird gekämpft und dann untersucht“, sagte Konteradmiral Daniel Hagari, der leitende Militärsprecher der israelischen Armee, der Associated Press. Er räumte ein, dass die Armee der Öffentlichkeit eine Erklärung schuldig sei, betonte jedoch, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt dafür sei.