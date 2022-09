Neuer Omikron-Impfstoff ab Dienstag in Berlin erhältlich Ihre nächste Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus können Bürgerinnen und Bürger in Berlin ab diesem Dienstag auch mit dem neuesten an die Omikron-Varia... dpa

Ein Mitarbeiter eines Impfzentrums impft einen Mann gegen Corona. Jörg Carstensen/dpa/Symbolbild

Berlin -Ihre nächste Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus können Bürgerinnen und Bürger in Berlin ab diesem Dienstag auch mit dem neuesten an die Omikron-Variante BA.4/BA.5 angepassten Impfstoff erhalten. Der Impfstoff sei für Menschen ab 12 Jahren im Impfzentrum Ring-Center verfügbar, teilten mehrere Berliner Hilfsorganisationen, darunter das Rote Kreuz, mit. „Dabei handelt es sich um das Biontech/Pfizer-Vakzin „Comirnaty Original/Omicron BA.4/5“, das den an die BA.1-Variante angepassten Impfstoff von Biontech/Pfizer ersetzt“, hieß es weiter.