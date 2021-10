Berlin - 2009 war „Hartzen“ das Jugendwort des Jahres. Mal abgesehen von der Tatsache, dass es überhaupt dazu gewählt worden war, steht es bis heute für arbeitslos sein, aber auch für Rumhängen und Sozialschmarotzen. Hartz IV ist ein Stigma für Menschen, die auf staatliche Hilfe angewiesen sind – und daher ist es gar keine Frage, dass der Begriff endlich weg muss.

Hartz IV ist nach wie vor das große, selbst verursachte Trauma der SPD. 2005 führte die Partei die Grundsicherung ein, und danach stürzte sie beinahe in den Abgrund. Viele Wählerinnen und Wähler wandten sich erschüttert ab. Jetzt hat die SPD die Bundestagswahl gewonnen und könnte vieles wieder gutmachen.

Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Es wird vermutlich kleine Verbesserungen geben, aber das System wird bleiben. Der seit 16 Jahren aufgebaute und aufgeblähte Hartz-IV-Apparat mit viel Bürokratie, Sanktionen und Erschwernissen wird nicht mal eben verschwinden. Das Stigma auch nicht.

Es gibt nach wie vor viele Ungerechtigkeiten bei Hartz IV, die Menschen belasten – neben der Tatsache, oftmals keinen neuen Job zu finden. Dass sie beispielsweise nach 35 Berufsjahren arbeitslos werden könnten und nach ein bis zwei Jahren ALG I in Hartz IV landen, gehört dazu. Oder dass sie ihre Ersparnisse gegenrechnen lassen müssen.

Die Ampel-Parteien widmen dem neuen Bürgergeld in ihrem Sondierungspapier einen kleinen Absatz, aus dem man interpretieren könnte, dass wenigstens der neue Regelsatz in Zukunft auskömmlich sein und an die steigenden Lebenskosten angepasst werden könnte. Das allein wäre begrüßenswert, doch diese Kriterien mussten schon bei Hartz IV – wenigstens formaljuristisch – erfüllt sein. Eine System-Abkehr sieht anders aus. Da reicht nicht der besser klingende Name Bürgergeld.