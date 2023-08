Neues Schuljahr beginnt mit mehr Schülern

Berlin -Nach den Sommerferien starten mehr als 700.000 Schülerinnen und Schüler in Berlin und Brandenburg am Montag in das neue Schuljahr 2023/2024. An allgemeinbildenden Schulen in der Hauptstadt lernen mehr Schüler als je zuvor: Ihre Zahl stieg im Vergleich zum vergangenen Schuljahr um rund 6500 auf 395.110. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Brandenburg wuchs um 8000 auf 318.000. Darunter sind rund 25.000 Erstklässler, die am Samstag ihre Einschulungsfeiern erlebten. Die 37.470 Abc-Schützen in Berlin werden erst am kommenden Samstag eingeschult, ihr Unterricht beginnt dann am 4. September.

Drückendes Problem in beiden Ländern wie auch bundesweit ist der Lehrermangel. In der Folge wurden weniger neue Lehrkräfte gewonnen als gebraucht werden. In Berlin wurden laut Bildungsverwaltung auf 2444 Vollzeitstellen 3225 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt, viele arbeiten in Teilzeit, viele sind Quereinsteiger. Nach den Worten von Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) fehlen rund 1500 Lehrkräfte.

In Brandenburg sind laut Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) noch knapp 500 Stellen ausgeschrieben. 1380 ausgebildete Pädagogen und Seiteneinsteiger wurden unbefristet eingestellt. Insgesamt arbeiten an den staatlichen allgemeinbildenden Schulen Berlins 34.500 Lehrkräfte, in Brandenburg sind es 21 600. Hinzu kommen in beiden Ländern mehrere Tausend sonstige Beschäftigte.