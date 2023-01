„Nicht mehr genug im Tank“: Neuseelands Regierungschefin Ardern kündigt Rücktritt an Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern hat völlig überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Sie wolle ihr Amt spätestens am 7. Februar abgeben, sagte die 42-Jährige am Donnerstag. dpa

Jacinda Ardern AFPTV

Wellington -Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern hat überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Bei ihrer ersten Pressekonferenz in diesem Jahr kündigte sie an, sie werde am 7. Februar ihr Amt aufgeben.