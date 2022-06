Die Berliner SPD ist am Sonntag zu ihrem Landesparteitag im Estrel zusammengekommen. Wichtigster Punkt der Tagesordnung sind die Wahlen für einen neuen Vorstand der Landespartei. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und der SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh treten wieder als Duo. Bei der Wahl 2020 bekamen bei mit 89 Prozent (Giffey) und 69 Prozent (Saleh) der Stimmen nicht gerade berauschende Ergebnisse. Nimmt man die Reaktion auf die beiden Reden des Spitzenduos als Maßstab, dann dürfte es schwierig werden, das zu verbessern.

Giffey bemühte sich redlich, auf die 268 Delegierten einzugehen. Immer wieder betonte sie in ihrer Rede, dass alle politischen Erfolgen vor allem der guten Parteiarbeit zu verdanken sei. Sie zeigte sich kämpferisch: Dass die Innenstadt vor allem die politische Region der Grünen sei, sei keineswegs ausgemacht, erklärte sie. „Da müssen wir was tun“, so Giffey. „Wir müssen Anlässe schaffen, gemeinsam mit dem Abgeordneten vor Ort und mit den Jusos hinzugehen und präsent zu sein.“

Als wichtigstes politisches Problem nannte sie den weiterhin angespannten Wohnungsmarkt. „Das gemeindliche Vorkaufsrecht muss kommen“, so Giffey. Bundesbauministerin Klara Geywitz hatte in ihrem Grußwort zuvor erklärt, dass sie sich dafür stark machen wolle. Wichtige Bereiche wie die Berliner Schulpolitik und den eklatanten Lehrermangel klammerte sie ganz aus. Stattdessen lobte sie das SPD-Projekt des Landeseinbürgerungsamt, mit dessen Hilfe mehr Berliner einen deutschen Pass kriegen sollen.

Zum Schluss wurde sie kurz persönlich. „Ich bin in den letzten beiden Jahren durch nicht ganz leichte Zeiten gegangen“, sagte sie, ohne die Affäre um den aberkannten Doktortitel direkt anzusprechen. „Aber meine Berliner SPD hat auch in schwierigen Zeiten zu mir gestanden. Und dafür will ich Euch danken.“ Sie wolle daher gemeinsam mit Raed Saleh erneut kandidieren, „weil wir mit Euch gemeinsam den Weg weitergehen wollen, damit die SPD bei der nächsten Wahl noch stärker wird.“ Gut möglich, dass sich die Delegierten in diesem Moment an den eher knappen Sieg bei der Abgeordnetenhauswahl erinnerten. Der Applaus nach Giffeys Rede fiel jedenfalls eher spärlich aus – und extrem kurz.

SPD-Parteitag: Raed Saleh gibt sich kämpferisch

Raed Saleh versuchte es im Anschluss lauter und kämpferischer. Er kündigte an, das Wahlalter noch in dieser Legislaturperiode auf 16 Jahre zu senken – und erläuterte sogleich das Kalkül dahinter: „Die Jungen werden sich bei der Wahl erinnern, dass es die Sozialdemokratie war, die ihnen das Wahlrecht verschafft hat.“ Auch Saleh verkündete wie Giffey, dass Berliner weiterhin die Stadt der vielen sein soll. Die SPD sei die Partei derjenigen, die keine Lobby und schon gar keine zahlungskräftige Lobby haben, so Saleh. Der Beifall für ihn fiel etwas lauter aus, währte aber ebenfalls nur kurz.

Die Wahlen zum Parteivorstand stehen am Nachmittag an.