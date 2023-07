Frau und Flüchtlingskind: Dilan Yesilgöz will die Niederlande regieren

Mark Rutte geht, aber so ganz neu hört sich das noch nicht an in Holland. „Ich bin bereit, unser Land noch stärker und widerstandsfähiger zu machen. Sicherer, wohlhabender und bereit für die Zukunft“, sagte Hollands Justizministerin Dilan Yesilgöz. Das klang ein wenig weichgespült, fast wie bei Rutte. Und doch war es mutig. Yesilgöz verkündete mit den staatstragenden Worten ihren Anspruch auf Ruttes Nachfolge. Die rechtsliberale Regierungspartei VVD nominierte sie jetzt als Spitzenkandidatin für die Wahlen im Herbst.

Yesilgöz, 46, wäre die erste Frau an der Spitze einer niederländischen Regierung. Auch sonst ist manches anders. Die neue Rutte kam im Alter von acht Jahren aus der Türkei nach Amsterdam, Vater Yücel Yesilgöz ist kurdischer Gewerkschafter, Mutter Fatma Ozgomuz steht an der Spitze einer Flüchtlingsorganisation in Holland. Eine feine Ironie, dass Ruttes Kabinett an einem Streit über Familiennachzug für Geflüchtete zerbrach.

„Ich komme von links“, gibt Yesilgöz zu. Doch klingt sie heute deutlich anders. Zuletzt wetterte sie gegen die Woke-Bewegung im Land, weil „die Wokisten festlegen wollen, wie gesprochen wird“. Nichts also mit Genderstern. „Linke Parteien suchen nach Opfern. Sie brauchen einfach jemand, den sie retten können. Deshalb bestehen sie“, sagt die Politikerin. Kein Zweifel, die Frau fährt die Kampflinie.

Yesilgöz startete ihre Karriere linksaußen bei der sozialistischen SP, über Sozialdemokraten und Grüne landete sie bei Ruttes Rechtsliberalen. Im Vorjahr stieg sie zur Justizministerin auf. Kein einfacher Job im Drogenumschlagsland Holland. Zum Testfall wurde der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder des TV-Fahnders Peter R. de Vries, der in Amsterdam auf offener Straße erschossen worden war. Das Urteil musste vertagt werden, wichtige Zeugen wurden übergangen. Ging so als Bewährungsprobe.

„Ich glaube an die Kraft des Individuums“, sagt Yesilgöz ungebrochen. Kein Zweifel, sie ist eine Urliberale. Das hat Tradition in den Niederlanden. Ihre Nominierung steht für ein doppeltes holländisches Selbstverständnis: den ungebeugten Glauben an die Macht des Einzelnen und die Hoffnung auf Aufstiegschancen im Land. Im Moment spielt Yesilgöz eher die marktliberale Karte. Die Niederlande stehen vor großen Umbrüchen. Das zeigen nicht nur die heftigen Proteste der Bauern gegen Klimavorgaben aus Den Haag und Brüssel. Gut möglich, dass mit Blick auf die Spannungen die soziale Ader des Liberalismus noch bedeutsamer wird. Zur Demokratie gehört das soziale Versprechen. Das Flüchtlingskind Yesilgöz hat auch da viel zu bieten.