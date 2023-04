Bericht: Leak des ukrainischen Offensivplans löst Pentagon-Untersuchung aus

Die New York Times schreibt, dass geheime Dokumente über die bevorstehende ukrainische Offensive in den sozialen Medien durchgesickert sind. Wie schädlich ist der Leak und wer steckt dahinter?

Ukrainische Soldaten der 28. Brigade in einem Graben an der Frontlinie in der Näche von Bachmut während der Kämpfe gegen russischen Truppen. LIBKOS/AP/dpa

Einem Bericht der New York Times zufolge wurden diese Woche geheime Kriegsdokumente über die Nato-Pläne zum Aufbau des ukrainischen Militärs im Vorfeld einer geplanten Offensive gegen Russland auf Twitter und auf Telegram veröffentlicht. Die amerikanische Tageszeitung nennt das Leak den „ersten Durchbruch des russischen Geheimdienstes seit Kriegsbeginn“, der ans Licht kommt.

Beamte in der Regierung von Joe Biden arbeiteten daran, die Informationen aus den öffentlichen Medien zu beseitigen, hatten dies jedoch bis Donnerstagabend nicht geschafft. „Wir sind uns der Berichte über Social-Media-Beiträge bewusst und die Abteilung prüft die Angelegenheit“, sagte Sabrina Singh, die stellvertretende Pressesprecherin des Pentagon, der New York Times.

Laut Militäranalysten scheinen die Dokumente in bestimmten Teilen modifiziert worden zu sein: Schätzungen der ukrainischen Kriegstoten werden überbewertet, während Schätzungen darüber, wie viele russische Truppen bisher getötet worden sind, unterbewertet werden. „Eines der Dokumente besagte zum Beispiel, dass 16.000 bis 17.500 russische Soldaten getötet worden seien, während die Ukraine 71.500 Soldatentote erlitten habe“, schreibt die New York Times. „Das Pentagon und andere Analysten haben geschätzt, dass Russland mit fast 200.000 Toten und Verletzten weitaus mehr Verluste erlitten hat, während die Ukraine mehr als 100.000 Tote und Verletzte verzeichnen musste.“

Eine Art Desinformation

Könnte das auf einen Versuch Moskaus hindeuten, Desinformationen zu verbreiten? Dies ist laut den Analysten möglich. Unter den durchgesickerten Dokumenten befinden sich jedoch auch Fotos von Karten zu erwarteten Waffenlieferungen sowie Truppen- und Bataillonsstärken. Die Analysten sprechen von einem erheblichen Problem für den amerikanischen Geheimdienst in den Bemühungen, der Ukraine zu helfen.

Amerikanische Beamte sagen, die ukrainische Offensive sei irgendwann im nächsten Monat, also im Mai, geplant. Die Dokumente, die in den sozialen Medien durchgesickert sind, enthalten keine weiteren Informationen zum genauen Schlacht- oder Zeitplan. Sie sind außerdem fünf Wochen alt, spiegeln also nur den potenziellen Bedarf des ukrainischen Militärs vor dem 1. März wider.

Das Dokument ist als „streng geheim“ gekennzeichnet. Die Zeitung erinnert daran, dass sich am 1. März ukrainische Beamte für Kriegsübungen auf dem amerikanischen Stützpunkt in Wiesbaden, Deutschland, aufhielten. Während der Übungen waren auch der amerikanische General Mark A. Milley, der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff und General Christopher Cavoli, der oberste alliierte Befehlshaber für Europa, anwesend.

Ein weiteres Dokument listet ukrainische Truppeneinheiten, Ausrüstung und Ausbildung mit Zeitplänen für den Zeitraum ab Januar bis April auf. Das Dokument spricht in der Zusammenfassung von 12 Kampfbrigaden mit jeweils 4.000 bis 5.000 Soldaten, die aufgestellt und von denen neun offenbar von den Vereinigten Staaten und anderen Nato-Verbündeten ausgebildet und versorgt werden. Von diesen neun Brigaden hätten sechs bis zum 31. März aufgestellt sein sollen, der Rest bis zum 30. April.

„Ein großer Coup für Moskau“

„Für das geschulte Auge eines russischen Kriegsplaners, Feldgenerals oder Geheimdienstanalytikers bieten die Dokumente jedoch zweifellos viele interessante Hinweise und Einsichten“, schreibt die New York Times weiter. „Die Dokumente erwähnen zum Beispiel die Ausgabenrate von HIMARS – von Amerika gelieferte Artillerie-Raketensysteme mit hoher Mobilität, die Angriffe gegen Ziele wie Munitionsdepots, Infrastruktur und Truppenkonzentrationen aus der Ferne starten können.“ Das Pentagon habe nicht öffentlich gesagt, wie schnell HIMARS-Munition von ukrainischen Truppen eingesetzt werden könne; die Dokumente hingegen enthalten solche Informationen.

Beamte geben gegenüber der Zeitung zu, dass „dies ein großer Coup für Moskau ist, zu einer Zeit, da Russland den Vereinigten Staaten beim Sammeln von Informationen in der Ukraine hinterherhinke“.



Die New York Times schätzt, dass ein solches Leak den Informationsaustausch zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten beeinträchtigen könnte. „Vertrauliche Echtzeit-Informationen haben es den Ukrainern ermöglicht, russische Streitkräfte anzugreifen, hochrangige Generäle zu töten und zu erzwingen, dass Munitionsvorräte weiter von der russischen Front entfernt werden (...).“

