Die New York Times analysiert die Konsequenzen der Angriffe auf Israel, die durch die Terrororganisation Hamas am Samstagmorgen ihren Anfang nahmen. Die Hamas hatte ihre Angriffe vom Gazastreifen aus geplant. Die New York Times vergleicht den Schock, den die Israelis nun verspüren, mit jenem Trauma, das US-Amerikaner nach den Attentaten vom 11. September 2001 erfahren haben.



In dem Text heißt es: „Nachdem das israelische Militär den ersten palästinensischen Angriff abgewehrt hat, stellt sich die Frage, wie es weitergehen soll. Für Premierminister Benjamin Netanjahu, der nun den Kriegszustand erklärt hat und der zu einer umfassenden militärischen Reaktion gedrängt wird, gibt es nur wenige gute Optionen.“

Angesichts der Tatsache, dass bisher mindestens 300 Israelis ums Leben gekommen seien und die Hamas Israelis als Geiseln genommen habe, könne eine israelische Invasion des Gazastreifens nicht ausgeschlossen werden, schreibt die New York Times. Es sei sogar eine vorübergehende Neu-Besetzung des Gazastreifens denkbar, die verschiedene israelische Regierungen stets zu vermeiden versucht hätten. Netanjahu sagte bereits, dass Israel mit einer enormen Härte zurückschlagen würde.

Konsequenzen für die ganze Region

Die New York Times warnt vor einer Eskalation: „Ein größerer Krieg könnte unvorhergesehene Folgen haben. Er würde wahrscheinlich beträchtliche palästinensische Opfer fordern – sowohl Zivilisten als auch Kämpfer – und die diplomatischen Bemühungen von Präsident Biden und Netanjahu um eine saudische Anerkennung Israels im Gegenzug für Verteidigungsgarantien der Vereinigten Staaten zunichtemachen.“

Auch die Hisbollah, die vom Iran unterstützte militante Gruppe, die den Südlibanon kontrolliert, würde unter Druck geraten, schreibt die New York Times. Eine zweite Front im Norden Israels könnte die Folge sein. Der Iran, ein eingeschworener Feind Israels, sei ein wichtiger Unterstützer der Hamas und der Hisbollah und habe beide Gruppen mit Waffen und Geheimdienstinformationen versorgt.

Wird es eine Gaza-Invasion durch Israel geben?

Die New York Times erwartet auch innenpolitische Konsequenzen für Israel: „Der Konflikt wird Israel hinter seiner Regierung vereinen, zumindest für eine Weile, da die Opposition ihre geplanten Demonstrationen gegen die von Netanjahu vorgeschlagenen Gesetzesänderungen absagt und den Aufrufen zur Einberufung von Reservisten Folge leistet. Dies wird Netanjahu ‚volle politische Deckung geben, um zu tun, was er will“, sagte Natan Sachs, Direktor des Zentrums für Nahostpolitik der Brookings Institution. „Dennoch habe Netanjahu in der Vergangenheit Forderungen zurückgewiesen, Tausende von Truppen in den Gazastreifen zu schicken, um bewaffnete palästinensische Gruppen wie die Hamas zu vernichten, da dies mit hohen Kosten verbunden sei und die Frage aufwerfe, was am Tag danach geschehe.“



Natan Sachs sagte laut New York Times auch Folgendes: „Aber die psychologischen Auswirkungen für Israel sind ähnlich wie die nach dem 11. September 2001 in den USA. Das Kosten-Nutzen-Kalkül könnte also dieses Mal ganz anders aussehen.“

Zuerst kommt der Krieg

Die Frage werde immer sein, was nach so einer Invasion geschehe, sagte Mark Heller der New York Times, ein leitender Forscher am israelischen Institut für nationale Sicherheitsstudien. Fast jedes Jahr habe es begrenzte israelische Militäroperationen in den besetzten Gebieten gegeben, die jedoch keine Lösungen gebracht hätten. „Es gibt bereits großen Druck für einen groß angelegten Einmarsch, um ‚mit der Hamas abzuschließen‘, aber ich glaube nicht, dass dies auf lange Sicht eine Lösung sein wird“, sagte Heller der amerikanischen Zeitung. Carl Bildt, der ehemalige schwedische Ministerpräsident und Außenminister, sagte wiederum, dass ein israelischer Einmarsch in Gaza nahezu unvermeidbar sei. Vor allem, weil israelische Geiseln durch die Hamas gefangen genommen wurden.



Die Gründe für die Angriffe schätzt die New York Times ambivalent ein. Einerseits wolle die Hamas verhindern, dass es zu einer Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien kommt. Andererseits, so wird der Analyst Aaron David Miller zitiert, war die Hamas-Führung darüber frustriert, wie wenig Geld vonseiten der arabischen Länder nach Gaza floss.

Die Auswirkungen des Krieges und seiner Folgen werden „weitreichend sein und es wird lange dauern, bis sie sich zeigen“, sagte Sachs der New York Times. Es wird Untersuchungsausschüsse für das Militär und die Geheimdienste geben, „und auch die politische Ebene wird nicht von Schuld freigesprochen werden“. Aber zuerst kommt, wie Heller in der New York Times bemerkt, der Krieg. „Und diese Dinge neigen dazu, außer Kontrolle zu geraten“, sagte er.



