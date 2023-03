New York Times: Joe Biden würde Wähler und Klimaaktivisten mit Ölprojekt verraten

Die New York Times schreibt, dass die Biden-Administration voraussichtlich ein großes Ölprojekt in Alaska vorantreiben wird.

In einer ihrer folgenreichsten Klimaentscheidungen plane die Biden-Administration die Genehmigung eines riesigen 8-Milliarden-Dollar-Ölbohrprojekts am North Slope von Alaska, wie zwei mit der Entscheidung vertraute Personen laut New York Times berichten. Alaskas Gesetzgeber und Ölmanager hätten intensiven Druck auf das Weiße Haus ausgeübt, das Projekt zu genehmigen, und sich dabei auf Präsident Bidens eigene Aufrufe an die Industrie berufen, die Produktion angesichts der schwankenden Gaspreise zu erhöhen.

„Der Vorschlag, nach Öl zu bohren, hat auch junge Wähler und Klimaaktivisten aufgeschreckt, von denen viele bei der Wahl Bidens mitgewirkt haben und die die Entscheidung als Verrat am Versprechen des Präsidenten ansehen, die Nation von fossilen Brennstoffen wegzubringen“, schreibt die New York Times. Die Genehmigung des größten geplanten Ölprojekts des Landes durch das Innenministerium würde einen Wendepunkt in der Haltung der Regierung zur Erschließung fossiler Brennstoffe markieren. Die Gerichte und der Kongress hätten Biden gezwungen, von seinem Wahlkampfversprechen „keine weiteren Bohrungen auf Bundesland, Punkt“ abzurücken und einige begrenzte Öl- und Gaspachtverträge zu unterzeichnen. Das Willow-Projekt wäre eines der wenigen Ölförderprojekte, die Biden aus freien Stücken genehmigt hat, ohne ein Gericht oder ein Mandat des Kongresses, so die New York Times.

Die Entscheidung sei zwar noch nicht endgültig und könne von Biden noch geändert werden, aber sie verdeutliche die Spannungen, mit denen er konfrontiert sei, so die Autoren, da die Dringlichkeit des Klimawandels mit den Realitäten des Krieges in der Ukraine und der dadurch verursachten Instabilität der globalen Energiemärkte kollidiere.