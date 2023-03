New York Times: Pro-ukrainische Gruppe hat Nord Stream zerstört

Die New York Times hat am Dienstagnachmittag einen Beitrag publiziert, der darüber berichtet, dass amerikanische Geheimdienste davon ausgehen, dass eine pro-ukrainische Gruppe den Nord-Stream-Anschlag verübt hat. Auf den Onlineseiten der amerikanischen Medienmarke heißt es: „Neue Erkenntnisse, die von US-Beamten geprüft wurden, deuten darauf hin, dass eine pro-ukrainische Gruppe den Angriff auf die Nord-Stream-Pipelines im vergangenen Jahr verübt hat. Dies ist ein erster Schritt auf dem Weg zur Feststellung für die Verantwortlichkeit mit Blick auf den Sabotageakt, der die Ermittler auf beiden Seiten des Atlantiks monatelang verwirrt hat.“

Dann heißt es weiter: „US-Beamte erklärten, ihnen lägen keine Beweise dafür vor, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij oder seine obersten Leutnants an der Operation beteiligt waren oder dass die Täter auf Anweisung ukrainischer Regierungsbeamter handelten.“ Der Angriff auf die Erdgaspipelines, die Russland mit Westeuropa verbinden, würde die öffentlichen Spekulationen über die Schuldigen von Moskau bis Kiew und von London bis Washington anheizen und sei bis heute eines der folgenreichsten ungelösten Rätsel des einjährigen russischen Krieges in der Ukraine, so die New York Times. „Einige Beamte sehen in der Ukraine und ihren Verbündeten das logischste mögliche Motiv für einen Angriff auf die Pipelines. Sie lehnen das Projekt seit Jahren ab und bezeichnen es als Bedrohung der nationalen Sicherheit, da es Russland ermöglichen würde, leichter Gas nach Europa zu verkaufen. Die ukrainische Regierung und der ukrainische Geheimdienst behaupten, sie hätten bei dem Anschlag keine Rolle gespielt und wüssten nicht, wer ihn verübt habe.“

Eindeutige Beweise fehlen

Laut New York Times hätten die amerikanischen Geheimdienste keine Angaben gemacht, woher sie die Informationen hätten und welche Gruppe konkret hinter dem Anschlag stecken könnte. Die US-Behörden sagen aber auch, sie hätten keine Beweise für eine Beteiligung der russischen Regierung an dem Angriff gefunden. „Beamte, die die Informationen überprüft haben, erklärten, dass es sich bei den Saboteuren höchstwahrscheinlich um ukrainische oder russische Staatsangehörige oder eine Kombination aus beiden handelt. US-Beamte sagten, dass keine amerikanischen oder britischen Staatsangehörigen beteiligt waren.“

Die Pipelines wurden im September 2022 gesprengt. Die New York Times ging vor Monaten noch davon aus, dass die russische Regierung hinter dem Anschlag stecken könnte. Der amerikanische Journalist Seymour Hersh sagte wiederum, dass er Beweise hätte, die darauf schließen lassen, dass die amerikanische Regierung die Anschläge orchestriert hätte. Niemand konnte bislang eindeutige Beweise vorzeigen.

