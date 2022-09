New Yorker Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Trump Für die Familie des Ex-US-Präsidenten wird es ungemütlich: Trump und seine Kinder Eric, Donald Junior und Ivanka stehen im Zentrum einer Zivilklage in New Yo... dpa

ARCHIV - Familie auf der Anklagebank: Neben Donald Trump richtet sich die Klage der New Yorker Generalstaatsanwältin auch gegen seine Kinder Eric, Donald Jr. und Ivanka (von links nach rechts). Evan Vucci/AP/dpa

New York -Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats New York erhebt eine Zivilklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen Betrugs. Auch gegen Trumps Unternehmen und seine Kinder Donald Junior, Eric und Ivanka wird Anklage erhoben, wie Generalstaatsanwältin Letitia James in New York ankündigte.