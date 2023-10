Newsblog: Verletzte, mehrere Festnahmen an der Sonnenallee – israelischer Luftangriff auf Westjordanland

DIE LAGE IN ISRAEL UND DIE REAKTIONEN IN BERLIN Tag 16 nach dem Großangriff der Hamas-Terroristen gegen israelische Zivilisten.

nach dem Großangriff der Hamas-Terroristen gegen israelische Zivilisten. „Free Palestine“-Rufe in Neukölln – Festnahmen und Verletzte.

– Festnahmen und Verletzte. USA schicken Raketenabwehrsysteme in den Nahen Osten.

in den Nahen Osten. Israelischer Luftangriff auf Moschee im Westjordanland.

auf Moschee im Wieder Beschuss aus dem Libanon - Israels Armee trifft „Terrorzellen“.

9.18 Uhr: Politiker rufen zu Teilnahme an Solidaritätsdemo in Berlin auf

Spitzenpolitiker mehrerer Parteien haben zur Teilnahme an der Kundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel am Brandenburger Tor in Berlin an diesem Sonntag aufgerufen. Darunter auch der SPD-Generalsekretär, Kevin Kühnert und Nobert Röttgen, Mitglied des Deutschen Bundestages.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zu der Demonstration (14 Uhr) hat ein breites Bündnis verschiedener Organisationen geladen. Daran beteiligen sich auf Initiative der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Parteien und Religionsgemeinschaften genauso wie Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände.

Wenn ihr morgen Zeit habt, kommt bitte zum Brandenburger Tor. Es ist wichtig, dass unsere Solidarität mit dem angegriffenen Land Israel & mit allen Jüdinnen und Juden sichtbar ist! #NieWiederIstJetzt pic.twitter.com/2YGKKbN1l1 — Norbert Röttgen (@n_roettgen) October 21, 2023

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Kundgebung mit einer Ansprache eröffnen. Auch Angehörige israelischer Geiseln sollen zu Wort kommen.

8.15 Uhr: Armee: Mindestens 210 Geiseln werden im Gazastreifen festgehalten

Die Zahl der Geiseln im Gazastreifen liegt nach Angaben der israelischen Armee bei mindestens 210. Dies sei die Zahl der Familien, die bisher informiert worden seien, bestätigte ein Militärsprecher am Sonntag. Unter den am 7. Oktober von Terroristen im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas Entführten sind auch Deutsche. Zwei Geiseln waren am Freitag freigelassen worden. Hunderte Hamas-Terroristen hatten am 7. Oktober Israel überfallen und im Grenzgebiet ein Massaker angerichtet. Israel hat dabei und in den Tagen danach mehr als 1400 Tote zu beklagen, der Großteil davon Zivilisten. Die Identifikation der Leichen dauert noch an.

8 Uhr: Israel räumt 14 weitere Ortschaften im Norden des Landes

Israel will angesichts der Eskalation der Angriffe durch die libanesische Hisbollah-Miliz weitere Ortschaften im Norden des Landes räumen. Verteidigungsminister Joav Galant habe die Evakuierung 14 weiterer Gemeinden gebilligt, teilte sein Büro am Sonntag mit. Vor einer Woche hatte Israel bereits eine Vier-Kilometer-Sperrzone im Grenzgebiet zum Libanon erklärt.

7.16 Uhr: „Free Palestine“-Rufe in der Nacht in Neukölln – Festnahmen und Verletzte

In Berlin-Neukölln ist es am Samstag erneut zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und pro-palästinensischen Protestierenden gekommen. An der Reuterstraße/Sonnenallee versammelten sich am Abend mehrere Menschen. „Free Palestine“-Rufe waren zu hören. Die Berliner Polizei war mit mehreren Einsatzhundertschaften vor Ort, darunter auch der Bundespolizei. Nach mehrmaligen Aufforderungen den Ort zu verlassen hat die Polizei mehrere Menschen festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen vor Ort gab es an der Ecke Pannierstraße zwei Verletzte. Es sollen auch mehrere Feuerwerkskörper in Richtung der Polizisten abgegeben worden sein. Kurz nachdem die illegale Ansammlung in der Sonnenallee aufgelöst wurde, brannte gegen 0.30 Uhr ein Carsharing-Auto in der Thiemannstraße, Höhe Weigandufer. Die Feuerwehr löschte das Auto. Ein Ausbrennen konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Ein weiteres Auto wurde durch die starke Hitze beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich dabei um Brandstiftung.

5.45 Uhr: USA schicken Raketenabwehrsysteme in den Nahen Osten

Das Pentagon hat angekündigt, ein THAAD-System (Terminal High Altitude Area Defense) in den Nahen Osten zu entsenden, zusammen mit zusätzlichen Bataillonen des Patriot-Luftabwehrraketensystems. Das THAAD-System ist darauf ausgelegt, ballistische Kurz- und Mittelstreckenraketen in der Endphase ihres Fluges abzuschießen.



US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte außerdem, dass zusätzliche Truppen in der Region in Bereitschaft versetzt worden seien.

4.30 Uhr: UN-Organisationen bezeichnen 20 Hilfstransporter als „Tropfen auf den heißen Stein“

Eine Gruppe von UN-Organisationen hat zu einem humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen aufgerufen. Das Welternährungsprogramm und die Weltgesundheitsorganisation gehören zu den UN-Organisationen, die in einer gemeinsamen Erklärung die Lage in Gaza als „katastrophal“ bezeichnet haben. Am Samstag kamen zum ersten Mal seit zwei Wochen 20 Hilfsgütertransporte aus Ägypten. Die Organisationen erklärten jedoch, dass die über den Grenzübergang Rafah geflossenen Hilfsgüter nur einen „Tropfen auf den heißen Stein“ darstellten, verglichen mit dem, was benötigt wurde.

2.40 Uhr: Israelischer Luftangriff auf Moschee im Westjordanland

Israel hat nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff auf eine Moschee in Dschenin im Westjordanland „Terroristen“ der Hamas und des Islamischen Dschihad getötet, die Anschläge planten. Der Angriff traf die Al-Ansar-Moschee, die nach Angaben des israelischen Militärs vom Sonntag „von den Terroristen als Kommandozentrale für die Planung der Anschläge und als Basis für deren Ausführung genutzt wurde“. Die Zahl der Getöteten wurde nicht genannt. Der Direktor des Roten Halbmonds in Dschenin, Mahmoud Al-Saadi, sagte, eine Person sei getötet und drei verletzt worden.



Zuvor hatte der Rote Halbmond berichtet, dass bei israelischem Beschuss des Flüchtlingslagers Dschenin zwei Palästinenser getötet und mehrere verwundet worden sind.

24 Uhr: Wieder Beschuss aus dem Libanon - Israels Armee trifft „Terrorzellen“

Israels Armee hat nach erneutem Beschuss und versuchten Raketenstarts aus dem Libanon eigenen Angaben zufolge „Terrorzellen“ im Süden des Nachbarlands angegriffen. Dabei habe es „Treffer“ gegeben, teilte das Militär am Samstag mit. Berichten zufolge wurden mehrere Kämpfer der Hisbollah sowie ein Mitglied des Islamischen Dschihads im Libanon getötet. Aus dem Libanon waren Armeeangaben zufolge mehrere Raketen auf verschiedene Gegenden in Israel abgefeuert worden. Dabei sei ein Soldat getroffen und schwer verletzt worden. Zwei weitere wurden demnach leicht verletzt.