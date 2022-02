Nach der Hochzeit flitterten wir im Adlergebirge. ČSSR, wir hatten ja sonst nichts. Die Hütte stand entlegen am Hang. Daneben ein Pool. Ungechlortes Wasser ist der Ursprung allen Lebens und Brechdurchfall ein schwaches Wort. Vielleicht hatten wir den Badespaß mit Salmonellen geteilt. Zum Glück gab es ein Plumpsklo mit Dauerspülung, dank des darunter gurgelnden Bergbächleins. Ich erwähne das für den Fall, dass hier noch jemand Anfang August 1989 in der Gegend weilte und sich weiter talwärts zu erfrischen glaubte.

An die Nacht, alle Eingeweide schienen meine sterbliche Hülle längst verlassen zu haben, kann ich mich nicht erinnern. Ich hätte die Augen verdreht, behauptet meine Frau. Ihr ging es einen Hauch besser; am Morgen taumelte sie, um Hilfe zu holen, mit dem Wörterbuch durch den Wald ins Dorf. Nachmittags kam ein Greis mit Arzttasche, nahm mir den Puls, ließ meinen Arm fallen wie einen Lappen, legte Kohletabletten auf den Tisch, sagte: „alles gut“, ging und ward nicht mehr gesehen. Den übrigen Honeymoon verbrachten wir damit, uns so weit zu mobilisieren, dass wir eine Woche später die Kraxen zurück zur Bushaltestelle schleppen konnten. Zwei Kilometer. Wir hatten ja nur uns. Eine Ehe, die so beginnt, kann nicht mehr scheitern.

Ein sogenannter milder Verlauf trotz Impfung

Ich erzähle das, weil in der Frankfurter Allgemeinen auch so eine Krankengeschichte steht. Ihre meistmöglich geimpfte Familie, schreibt Leserin Witt aus Nordrhein-Westfalen, liege flach mit Husten, Fieber, Schüttelfrost, Gliederweh, kurz: Omikron. Ein sogenannter milder Verlauf fühlt sich nicht zwangsläufig so an, erst recht, wenn man sich als Kranke um Kranke kümmern muss. Frau Witt ist fix und fertig, körperlich und mit den Nerven. Manche verspotten sie als Schönwettermutti. Das ist doof. Damals am Pool hatten wir zwar noch keine Kinder, aber ich habe eine Ahnung.

Ein Verzweiflungsimpuls indes befiel mich nicht mal weiland im Halbkoma: Frau Witt überlegt, den Gesundheitsminister anzurufen und sich zu beschweren, dass er es zu solchen Infektionen kommen ließe. Als Karl Lauterbach das Amt übernahm, ja, da sei sie noch erleichtert gewesen: „Jetzt werden wir gut durch den weiteren Verlauf der Pandemie kommen, da ist einer, der passt gut auf die Menschen auf.“ Nun wirkt sie wie Leute, die nach Erdbeben klagen, warum Gott das zulässt. Fast würde ich Lauterbach gegen Allmachtszuschreibungen in Schutz nehmen. Das heißt, wenn nicht er selbst es wäre, der sich abwechselnd als Alarmanlage und Erlöserfigur produziert. Auch seinetwegen scheinen viele zu glauben, dass der Staat sie auf Dauer vor einem Atemwegsvirus schützen könne und müsse. Allein dafür hätte Volkes Lieblingsminister es verdient, von Frau Witt behelligt zu werden, stündlich.

Für Betroffene schwer erträglich

Schon vor Omikron warfen Infekte von Lunge oder Darm ganze Sippen nieder. Mir ist nicht bekannt, dass man frühere Amtsinhaber deshalb in Anspruch genommen hätte. Hoffentlich hat Frau Witt nicht mitbekommen, wie der Pneumologe Voshaar neulich in einer Talkshow zum bemerkenswert überforderten Grünen-Gesundheitsexperten Dahmen sagte, die vergleichsweise milde Variante habe „der Himmel geschickt“. Ich kann nachvollziehen, wenn akut Betroffene diesen Ansatz schwer erträglich finden. Es wäre aber verantwortungsvolle Politik, die Bevölkerung spätestens jetzt behutsam darüber aufzuklären, dass da was dran sein dürfte.