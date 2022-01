Am Montagvormittag rudert der emeritierte Papst Benedikt dann endlich zurück. Er sei wohl doch anwesend gewesen bei jener entscheidenden Sitzung, in der es um die Aufnahme eines verurteilten Missbrauchstäters in seinem Zuständigkeitsbereich ging, sagt er jetzt. Der Mann wurde anschließend erneut zum Täter.