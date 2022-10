„Nicht mit uns“: Mehrere Hundert Charité-Ärzte im Warnstreik Zum ersten Mal seit 15 Jahren sind die Ärzte und Ärztinnen der Berliner Charité in den Warnstreik getreten. Lautstark haben sie sich auf einer Kundgebung Geh... von Mona Wenisch Gisela Gross dpa

Ärzte stehen bei einem eintägigen Warnstreik des Marburger Bunds an der Charité mit einem Schild mit der Aufschrift "Das System ist krank". Fabian Sommer/dpa

Berlin -Oft sehe sie ihre Tochter tagelang nicht, erzählt Thuy Le Phan. Und wenn, dann weine sie nur. „Liebe Charité, gebt mir meine Tochter wieder!“, stand auf dem Plakat, das Phan am Mittwoch vor der Charité in Berlin hochhielt. Ihre Tochter ist Ärztin an dem Klinikum und gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen in den Warnstreik getreten. Auch ihre Eltern kamen als Unterstützung zur Kundgebung. „Die Charité hat so einen guten Namen, warum sind die Arbeitsbedingungen so schlecht?“, fragte Phan.