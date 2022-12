UN-Direktor warnt: Nicht nur in der Ukraine brauchen Flüchtlinge jetzt Hilfe

Marjina* mit fünf ihrer neun Kinder vor ihrem gemieteten Haus in Bamiyan, Afghanistan. Die Familie floh, als sie hörte, dass die Taliban das Land übernehmen nehmen würden. (*Name aus Schutzgründen geändert)

Seit dem 24. Februar, dem Beginn des russischen Angriffskrieges, dominieren die Meldungen aus der Ukraine – Nachrichten von dem schrecklichen Krieg in Europa und der größten Fluchtbewegung seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Zahlen sind unvorstellbar: Knapp ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung wurde bislang vertrieben. Das sind fast acht Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die als Flüchtlinge in europäischen Ländern leben und mehr als 6,5 Millionen ukrainische Menschen als Vertriebene im eigenen Land.

Die Hilfsbereitschaft ist nach wie vor groß, besonders in den Nachbarländern der Ukraine, aber auch in Deutschland, trotz wirtschaftlicher und sozialer Folgen. Aber die Diskussionen über die Aufnahme der Geflüchteten, über Verantwortlichkeiten und fehlende Kapazitäten werden zunehmend hitziger und schärfer. Das darf uns nicht davon abbringen, den Betroffenen weiterhin den dringend benötigten Schutz zu gewährleisten. Denn gerade jetzt im Winter werden voraussichtlich noch mehr Ukrainerinnen und Ukrainer aus ihrem Land fliehen, wo Russland systematisch die Infrastruktur bombardiert.

Weltweite Folgen für die Flüchtlingshilfe

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges sind auch in ganz anderen Regionen der Erde handfest zu spüren und gehen auch an der internationalen Flüchtlingsarbeit nicht vorbei. Im Gegenteil: Zwar hat das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) große Unterstützung für seine Hilfsmaßnahmen in der Ukraine und den Nachbarländern erhalten. Gleichzeitig entstanden bei Programmen in vielen anderen Regionen große Finanzierungslücken.

Jim Rakete Peter Ruhenstroth-Bauer ist Nationaler Direktor der Uno-Flüchtlingshilfe, dem deutschen Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR).

Kostensteigerungen, Inflation und Energiekrise machen auch vor humanitärer Hilfe nicht halt. Um das derzeitige Niveau der Hilfe durch den UNHCR aufrechtzuerhalten, bedarf es deshalb jetzt auch wesentlich mehr Geld. Mit den derzeitigen finanziellen Mitteln müssten Schutz- und Hilfsleistungen bei den wichtigsten Operationen drastisch gekürzt werden – mit fatalen Folgen: Zwölf Prozent weniger Flüchtlingskinder hätten dann Zugang zu Schulbildung und 25 Prozent weniger Vertriebene erhielten ausreichende Unterkünfte. Soziale Spannungen würden dadurch weiter verschärft und ohnehin vulnerable Personen wären noch größeren Gefahren ausgesetzt.

Steigende Preise, höhere Kosten

Insbesondere die steigenden Lebensmittel- und Rohstoffpreise infolge des Ukraine-Krieges verschärfen die Nahrungsmittelknappheit in vielen Ländern noch zusätzlich. So sind die Kosten für einen Lebensmittelkorb in Äthiopien bereits um 66 Prozent und in Somalia um 36 Prozent gestiegen. Ganze Familien können sich dort nicht einmal mehr Grundnahrungsmittel leisten.

Klimakrise und Klimaflucht

Auch die Klimakrise trifft die Menschen am Horn von Afrika mit voller Wucht. In Somalia, Äthiopien und Kenia bedroht eine dramatische Dürre derzeit mehr als 20 Millionen Menschen. Seit Ende 2020 sind vier Regenzeiten in Folge ausgeblieben. Wasserquellen sind versiegt, Ernten verdorrt, Vieh verendet. Die Menschen verlieren ihre Lebensgrundlage und können sich nicht mehr selbst versorgen.

Allein in Somalia sind ungefähr 7,5 Millionen Menschen – das entspricht fast der Hälfte der Bevölkerung – von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen. Das Land steht am Abgrund einer Hungersnot. Hunderttausende von Menschen sind gezwungen, auf der Suche nach Nahrungsmitteln, Unterkünften und sauberem Trinkwasser ihre Häuser zu verlassen.

Die Helferinnen und Helfer des UNHCR sind vor Ort pausenlos im Einsatz und stellen für die durch die Dürre vertriebenen Menschen Unterkünfte, Trinkwasser, sanitäre Einrichtungen, Nahrungsmittel, Gesundheitsversorgung und Bargeld bereit.

Weltweit sind zwölf Hilfseinsätze gefährdet

Laut UNHCR sind zwölf Hilfseinsätze besonders stark von den Folgen des Ukraine-Krieges betroffen und drastisch unterfinanziert. Die Betroffenen sind in einem Teufelskreis aus internationaler politischer Vernachlässigung, begrenzter Medienberichterstattung, Gebermüdigkeit und permanent wachsendem humanitären Bedarf gefangen.

In diesen zwölf Staaten – darunter Uganda, Äthiopien, Irak, Südsudan, Jemen und Bangladesch – leben mehr als 40 Millionen Menschen, für die der UNHCR zuständig ist. Für die erforderlichen Maßnahmen dort sind bisher im Schnitt nur wenig mehr als 20 Prozent der benötigten Mittel eingetroffen. Für den Südsudan, um nur eines der Länder zu nennen, hat die Unterfinanzierung der Hilfe katastrophale Folgen: Derzeit wird dieses Land gleichzeitig von bewaffneten lokalen Konflikten, von Überschwemmungen weiter Landesteile sowie Nahrungsmittelknappheit und wirtschaftlicher Instabilität heimgesucht.

Gul Khan*, 53, legt eine Handvoll geschreddertes Plastik in den Ofen im Haus seiner Familie in Kabul. Da sie sich kein Brennholz leisten können, kaufen sie stattdessen Säcke mit geschreddertem Plastik. (*Name aus Schutzgründen geändert) UNHCR/Andrew McConnell

Neben gestiegenen Preisen, fehlenden Geldmitteln für Hilfseinsätze, der Nahrungs- und Klimakrise wird der kommende Winter die nächste extreme Herausforderung für Millionen geflüchteter Menschen sein. Im Nahen Osten erwarten syrische und irakische Flüchtlinge und Vertriebene Frost und Schneestürme. Nach Ausbruch des Syrien-Konfliktes im Jahr 2011 ist es für viele von ihnen der zwölfte Winter im Exil. Der UNHCR schätzt, dass 3,4 Millionen Menschen aus Syrien und dem Irak in ihrer Heimat und in den benachbarten Aufnahmeländern dringend Unterstützung brauchen, um den harten Winter zu überstehen.

Afghanistan: Frauen werden systematisch ausgeschlossen, Mädchen dürfen nicht in die Schule

Die meisten erinnern sich an die dramatischen Bilder vom Kabuler Flughafen im August 2021, als Tausende Afghaninnen und Afghanen verzweifelt versuchten, dem Terror der Taliban zu entkommen. Nach deren Machtübernahme verschwand Afghanistan mehr und mehr aus den Schlagzeilen, trotz der Tatsache, dass sich seitdem die Lage der Frauen und Mädchen im Land kontinuierlich verschlechtert. Restriktive Maßnahmen schließen sie systematisch vom gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Leben aus. Bewegungsfreiheit und Berufswahl wurden ebenso eingeschränkt wie der Besuch von weiterführenden Schulen für Mädchen.

Die gemeinsame Studie von UNHCR, UN Women und Women Count „Afghanistan crisis update: Women and girls in displacement“ bestätigt diese besorgniserregende Entwicklung: Gegenwärtig seien mehr als zwei Millionen Mädchen im Alter zwischen zehn und 14 und 1,8 Millionen Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren von der Schließung weiterführender Schulen betroffen.

Der UNHCR ist trotz der schwierigen politischen Situation weiterhin in Afghanistan im Einsatz, unterstützt Frauen und Mädchen auf allen möglichen Wegen, etwa durch Bildungseinrichtungen mit Computerklassen und beruflichen Schulungen. Daneben bietet das Flüchtlingshilfswerk landesweit Existenzgründungsprojekte für Frauen an, zum Beispiel für mobile Bäckereien oder Schneidereien, um frauengeführten Haushalten ein eigenes Einkommen zu verschaffen.

24 Millionen Menschen brauchen Hilfe

Der Unterstützungsbedarf in Afghanistan ist immens. Derzeit brauchen dort mehr als 24 Millionen Menschen humanitäre Hilfe. Und der Bedarf wächst: Steigende Temperaturen und Dürreperioden haben die Auswirkungen von über 40 Jahren Konflikten noch verschärft und die Nahrungsmittelknappheit in dem Land mit über 3,5 Millionen Vertriebenen verschlimmert. Erst vor wenigen Monaten verwüstete ein Erdbeben große Teile der südöstlichen Provinzen Paktika und Khost. Tausende Menschen verloren Besitz und Unterkunft.

Viele von ihnen sind nun in den Hochebenen Afghanistans schon seit Oktober Kälte und Schnee ausgesetzt, bis auf minus 15 Grad sinken die Temperaturen im Winter. Die Unterkünfte vieler Geflüchteter können den harschen Bedingungen nicht standhalten. Die Kälte ist auch für afghanische Familien eine zusätzliche und extreme Herausforderung.

Damit die Menschen sich mit dem Lebensnotwendigen versorgen können, gewährt der UNHCR etwa 56.000 afghanischen Haushalten (fast 400.000 Personen) und 22.000 Familien (154.000 Personen) Bargeldzuschüsse. Die Uno-Flüchtlingshilfe, der nationale Partner des UNHCR, unterstützt dessen existenzielle Nothilfe – in Afghanistan und anderen Ländern.