In meinem Land ist das so: Wir streiten gleichberechtigt darüber, was für uns alle gemeinsam am besten ist, und nennen das Politik. Lautes Gewusel gegensätzlicher Positionen zeugt hier nicht von Spaltung, sondern vom Ringen um Einigung. Ohne Denkverbote treiben wir diesen Streit bis zum Mehrheitsentscheid. Das bedeutet: Mein Land ist eine offene Gesellschaft.