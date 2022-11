„Nicht verdrängen“: Kampagne gegen Kindesmissbrauch Oftmals wird der sexuelle Missbrauch an Kindern schlicht verdrängt. Eine neue Kampagne soll das Thema aus dem Schatten ziehen und damit gewohnte Denkmuster a... dpa

ARCHIV - Kerstin Claus, Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung. Wolfgang Kumm/dpa

Berlin -Mit einer neuen bundesweiten Kampagne gegen sexuelle Gewalt an Kindern wollen das Bundesfamilienministerium und die Missbrauchsbeauftragte des Bundes, Kerstin Claus, mehr Bewusstsein für das Thema schaffen. Viele Menschen würden sexuellen Missbrauch in ihrem Umfeld verdrängen, sagte Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) am Donnerstag bei der Vorstellung der Kampagne. Doch genau das dürfe nicht passieren.