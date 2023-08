Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy schlägt mit der Veröffentlichung seiner Memoiren große Wellen. „Les Temps des Combats“, auf Deutsch „Die Zeit der Kämpfe“, heißt das neue Werk des 68-Jährigen, der auf fast 600 Seiten auf seine Amtszeit von 2007 bis 2012 zurückblickt. Einwanderung, Ukraine und Europäische Union sind nur einige der Themen, die Sarkozy in seiner Autobiografie angeht.

Sämtliche Vorwürfe von Korruption weist er weiterhin zurück, zum Beispiel, dass seine Wahlkampagne zum Teil vom libyschen Staatschef Muammar al-Gaddafi finanziert worden sei. Genauso wenig habe er etwas mit der späteren Ermordung Gaddafis zu tun gehabt, wie ihm damals unterstellt wurde. „Was in Libyen geschah, war eine koordinierte kollektive Aktion unter der Führung der Nato“, sagte Sarkozy im Interview mit der französischen Zeitung Le Figaro kurz nach Erscheinen seines Buches. In der Libyen-Affäre soll Frankreichs früherer Präsident jetzt auf die Anklagebank. Die Finanzstaatsanwaltschaft mit Sitz in Paris setzte einen Prozess für Januar 2025 bis April 2025 an.

Bereits im Mai 2023 wurde Sarkozy vom Pariser Berufungsgericht zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, wobei ein Jahr unter Hausarrest mit elektronischer Fußfessel zu verbüßen ist, wegen Korruption und Einflussnahme im Fall der sogenannten „écoutes Bismuth“. Es geht um abgehörte Gespräche, die den Verdacht auf unlautere Absprachen und Beeinflussung im juristischen Verfahren nahelegen. „Paul Bismuth“ ist ein Pseudonym, das Sarkozy verwendet haben soll, um vertrauliche Gespräche zu führen.

Kaum war Sarkozys Buch draußen, landete es auf dem ersten Platz der meistverkauften Publikationen bei einem renommierten Onlinebuchhändler. Kein Wunder, äußert der frühere Chef des Élysées darin doch auch manche brisante Behauptungen. Zum Beispiel, dass er zusammen mit Angela Merkel im Jahr 2011 den damaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi dazu gebracht hätte, sein Amt niederzulegen.

Sarkozy beschreibt ein französisch-italienisches Treffen am 26. April 2011 in Rom. Weil Italien in der Schuldenkrise mit einer Rückkehr zur Lira liebäugelte, hatte die Bindung zu Berlusconi Risse bekommen: „Unsere Beziehungen begannen sich zu verschlechtern“, schreibt Sarkozy. „Berlusconi wurde zu einer Karikatur seiner selbst. Der brillante Geschäftsmann, der Politiker mit unbändiger Energie, war nur noch eine ferne Erinnerung“. Die sexuellen Skandale hätten Berlusconi zuletzt ein unrühmliches Ende bereitet, so der heute 68-jährige ehemalige französische Staatsmann.

« J’ai voulu prendre le lecteur par la main, lui faire vivre ces années à l’Élysée comme s’il avait été à mes côtés tout au long de ces évènements. Cela m’a paru d’autant plus naturel que cette histoire ne m’appartenait pas davantage qu’à chacun de ceux qui me feront l’immense… pic.twitter.com/mG4dKx0dna — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) August 16, 2023

Sarkozy erinnert sich auch an den G20-Gipfel vom 3. bis zum 4. November 2011 in Cannes. Dort sei vieles über die Zukunft Italiens und Griechenland entschieden worden. „An diesem Punkt ging es darum, die drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone zu retten: Italien“, schreibt Sarkozy, der inzwischen als Rechtsanwalt tätig ist. Aus diesem Grund habe er zusammen mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel „beschlossen, Berlusconi vorzuladen, um ihn davon zu überzeugen, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um zu versuchen, den aktuellen Sturm zu beruhigen“. Berlusconi habe erwidert, dass er kein Problem sehe, „weil die italienischen Staatsschulden in den Händen der Italiener lägen“.

„Wir mussten Berlusconi opfern“: Sarkozy enthüllt Pläne mit Angela Merkel

Sarkozy zufolge sei es in Cannes zu einem „Moment großer Spannung“ zwischen ihm und dem Italiener gekommen. „Ich musste ihm erklären, dass er Italiens Problem sei“, so Sarkozy. „Angela und ich waren überzeugt, dass er zur ‚Risikoprämie‘ geworden war, die das Land an die Gläubiger zahlen musste“, behauptet der 23. Präsident Frankreichs. „Wir glaubten ehrlich, dass die Situation ohne ihn und seine erbärmliche Haltung weniger dramatisch sein würde“, schrieb er.

Es folgten wiederholte Anrufe von Kanzlerin Merkel beim damaligen italienischen Präsidenten Giorgio Napolitano, der letzten Endes Berlusconi zum Rücktritt zwang. „Wir mussten Papandreu (den damaligen griechischen Ministerpräsidenten, Anm. d. Red.) und Berlusconi opfern, um den Tsunami einzudämmen“, so Sarkozy. Er meint die dramatische Finanzkrise, die die Europäische Union zu zerstören drohte. „Die Märkte verstanden, dass wir Berlusconis Rücktritt wollten“, so Sarkozy, der den deutsch-französischen Putsch als „grausam, aber notwendig“ beschreibt.