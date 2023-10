Was die israelische Zivilbevölkerung seit Samstagmorgen zu erleiden hat, ist mit Worten schwer zu beschreiben. Dieses barbarische Pogrom der Hamas-Terroristen markiert für Israel sein 9/11, der den Beginn eines neuen Verteidigungskrieges notwendig macht.

Am Samstagmorgen, während Juden auf der ganzen Welt den Schabbat begehen und während des jüdischen Feiertags Simchat Tora, war Israel einem heftigen, unprovozierten und wahllosen Raketenbeschuss aus dem von der Hamas beherrschten Gaza-Streifen ausgesetzt. Der Raketenbeschuss sollte als Ablenkungsmanöver der vom Iran unterstützten Hamas dienen, denn gleichzeitig gelang es Dutzenden von Terroristen, den Grenzzaun zu durchbrechen und in israelisches Gebiet einzudringen. Die Hamas-Terroristen ermordeten in Israel über 700 Menschen (darunter Frauen, Kinder und Alte, neben Israelis auch Staatsbürger Deutschlands und der USA). Sie verwundeten über 2600 Zivilisten und nahmen über 150 Geiseln, die sie nach Gaza verschleppten, darunter kleine Kinder, Frauen, Männer, Alte und Kranke.



Dies stellt eine dramatische Eskalation des andauernden Krieges der Hamas gegen die israelische Zivilbevölkerung dar, wobei der Samstag den blutigsten Tag in der Geschichte Israels markiert. Wie der Präsident des Staates Israel Isaac Herzog unterstrich, sind seit dem Holocaust bisher an einem einzigen Tag nicht so viele Juden ermordet worden.

Dieser Angriff wurde von der Hamas mit Unterstützung anderer terroristischer Organisationen initiiert, ohne dass es einen Vorwand oder eine vorherige Provokation seitens Israels gab. Er erfolgt nach einem längeren Zeitraum, in dem Israel spürbare Anstrengungen zur Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen unternommen und damit sein Engagement für den Frieden unter Beweis gestellt hat. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund der Entwicklung der Beziehungen zwischen Riad und Jerusalem, die für die Lösung des arabisch-israelischen Konflikts von entscheidender Bedeutung sein könnten.

Wer über dieses Massaker der Hamas jedoch überrascht scheint, hat die Charta der Terrororganisation Hamas nicht gelesen. Von Anfang an war es der Kern der Hamas-Ideologie, alle Juden zu ermorden und Israel zu vernichten. Nun ist die Welt nicht nur mit den unerträglichen Bildern der wahllos ermordeten israelischen Zivilisten konfrontiert, sondern auch mit Leichenschändungen durch die Hamas sowie mit Erniedrigungen und Misshandlungen der entführten Israelis. Kleinkinder werden geschlagen, in Käfigen gehalten, Frauen vergewaltigt. Niemals darf die Welt vergessen, wie dieser Krieg begonnen hat.

Der Staat Israel ist jedoch im Gegensatz zu seinen Nachbarn ein demokratischer Staat und hat die Pflicht, seine Zivilbevölkerung zu schützen und jegliche Maßnahmen zu ergreifen, die der Erreichung dieses Ziels dienen. Jeder andere demokratische Staat hätte dieselbe Verpflichtung gegenüber der eigenen Bevölkerung.

Es ist an der Zeit für alle Regierungen weltweit, die Hamas für diese abscheulichen Terroranschläge unmissverständlich zu verurteilen und ihre unerschütterliche Unterstützung für Israel zum Ausdruck zu bringen, indem sie Israels Recht auf Selbstverteidigung in Wort und Tat bekräftigen.



Weiter ist es notwendig, die finanzielle Unterstützung Deutschlands und der EU für palästinensische Organisationen zu überprüfen und unverzüglich einzustellen, bis der Terror bedingungslos aufhört. Zwischen 1994 und 2020 wurde die palästinensische Autonomiebehörde mit 40 Milliarden Dollar unterstützt, während ein großer Teil davon für die systematische Aufstachelung zu Gewalt und Hass gegen Juden sowie für Aufrufe zur Zerschlagung und Zerstörung Israels verwendet wurde.

Im Anschluss an die Schoa fand die Weltgemeinschaft jedoch zum gemeinsamen Nenner des „Nie Wieder!“. Heute, mehr als jemals zuvor, ist jeder, der die Verpflichtung des „Nie Wieder“ ernst nimmt, verpflichtet, den Worten Taten folgen zu lassen, um dem Terror Einhalt zu gebieten, Unschuldige vor weiteren Massakern zu schützen und Israels Existenz dauerhaft zu sichern.



Der Autor ist Mitglied des Diplomatischen Korps des Jüdischen Weltkongresses (WJC (World Jewish Congress) Jewish Diplomatic Corps) und Rechtsanwalt in Hamburg.