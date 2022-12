Niederlande: König begrüßt Entschuldigung für Sklaverei Rund 150 Jahre nach dem offiziellen Ende der Sklaverei in niederländischen Kolonien hat sich der niederländische MInisterpräsident offiziell für die Verbrech... dpa

ARCHIV - König Willem-Alexander der Niederlande. Fabian Sommer/dpa

Den Haag -Der niederländische König Willem-Alexander hat sich der Entschuldigung der Regierung seines Landes für Sklaverei während der Kolonialzeit angeschlossen. An der Unmenschlichkeit, die Männern, Frauen und Kindern in einstigen Kolonien des Königreichs angetan worden sei, trage zwar heute niemand mehr eine Schuld, sagte er am Sonntag während seiner Weihnachtsansprache. „Aber indem wir uns unserer gemeinsamen Vergangenheit ehrlich stellen und das Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das die Sklaverei war, anerkennen, schaffen wir eine Grundlage für eine gemeinsame Zukunft.“