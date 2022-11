Niedersachsens SPD und Grüne unterzeichnen Koalitionsvertrag Die Koalition der niedersächsischen SPD und Grünen wurde im Eiltempo ausgehandelt. Beide Parteien unterzeichneten den Vertrag. Final bestätigt ist die neue L... dpa

Die Sozialdemokraten Grant Hendrik Tonne und Stephan Weil sowie die Grünen Julia Willie Hamburg und Anne Kura mit dem unterzeichneten Koalitionsvertrag (v.l.n.r.). Moritz Frankenberg/dpa

Hannover -Rund einen Monat nach der Landtagswahl haben Niedersachsens SPD und Grüne am Montag in Hannover ihren Koalitionsvertrag unterschrieben. SPD-Politiker Stephan Weil, der bereits seit 2013 regiert, soll am Dienstag im Landtag zum dritten Mal als Ministerpräsident gewählt werden.