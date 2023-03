Nigerias Oppositionskandidat Obi verkündet eigenen Wahlsieg Nach einer pannenreichen Wahl wurde Bola Tinubu zum neuen Präsidenten von Afrikas größter Volkswirtschaft erklärt. Oppositionskandidat Obi sieht das anders -... dpa

Abuja -Nach einer von Pannen begleiteten Präsidentschaftswahl in Afrikas bevölkerungsreichstem Land Nigeria hat Oppositionskandidat Peter Obi seinen eigenen Sieg verkündet. „Wir haben die Wahl gewonnen, und wir werden es den Nigerianern beweisen“, sagte Obi am Donnerstag in der Hauptstadt Abuja. Laut offiziellem Ergebnis lag Obi mit 25 Prozent an dritter Stelle.