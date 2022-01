Es waren sehr harmonische Bilder, die Friedrich Merz vor einigen Tagen twittern ließ. Der designierte CDU-Vorsitzende war Anfang Januar zu Besuch in Bayern. Mit dem CSU-Ministerpräsidenten Markus Söder spazierte er am Kirchsee in Oberbayern. „Gutes Gespräch zum Jahresbeginn“ stand unter einem Motiv, auf dem die beiden Herren über einen Bootssteg schlendern. Der CSU-Chef trägt eine Windjacke, Merz natürlich Trachtenjanker. 1400 Likes hat der Tweet Friedrich Merz eingebracht – und Hunderte meist hämische Kommentare.