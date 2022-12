Nonnemacher lehnt Aufhebung der Maskenpflicht im ÖPNV ab Nach dem Ausscheren von Bayern und Sachsen-Anhalt droht nun ein Flickenteppich bei der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Für Berliner und Brandenburg... dpa

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher. Carsten Koall/dpa/Archivbild

Potsdam -Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher lehnt eine Aufhebung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr nach dem Vorbild Bayerns und Sachsen-Anhalts kategorisch ab. Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern steige, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Aktuell werden in Brandenburg 610 Personen mit einer bestätigten Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, vor zwei Wochen waren es 454“, sagte sie. „Angesichts dieser Situation gibt es aktuell keine Argumente dafür, die wenigen noch verbliebenen Corona-Schutzmaßnahmen jetzt abzuschaffen.“