Nonnemacher mahnt Einführung von Kindergrundsicherung an

Potsdam -Brandenburgs Familienministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat eine rasche Einführung der geplanten Kindergrundsicherung angemahnt. „Das ist ein wichtiges Vorhaben im Kampf gegen Kinderarmut, das jetzt schnell umgesetzt werden muss“, erklärte Nonnemacher am Sonntag zum internationalen Tag der Familie am Montag. „Von der geplanten Kindergrundsicherung werden vor allem Familien mit geringem Einkommen profitieren.“ In der Ampelregierung im Bund wird aber noch über die Finanzierung der Kindergrundsicherung gestritten.

Die geplante Kindergrundsicherung solle aus einem Garantiebetrag für alle Kinder und Jugendlichen sowie einem Zusatzbetrag je nach Einkommen bestehen, teilte das Ministerium mit. Damit sollten verschiedene Leistungen für Kinder gebündelt werden. „Der bestehende Leistungsdschungel für Familien ist unübersichtlich und intransparent“, erklärte Nonnemacher. „Das führt dazu, dass viele Familien Sozialleistungen zum Beispiel für Bildung und Teilhabe, die ihnen eigentlich zustehen, nicht in Anspruch nehmen. Deshalb ist es sehr gut, wenn die verschiedenen Leistungen mit der Kindergrundsicherung gebündelt werden.“