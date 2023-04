Nonnemacher ruft zur Sozialwahl bis Ende Mai auf Brandenburgs Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat zu einer regen Beteiligung an der Sozialwahl 2023 aufgerufen. „Wer wählt, entscheidet mit über d... dpa

ARCHIV - Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grünen), Sozialministerin in Brandenburg. ld Frank Hammerschmidt/dpa/Archivbi

Potsdam -Brandenburgs Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat zu einer regen Beteiligung an der Sozialwahl 2023 aufgerufen. „Wer wählt, entscheidet mit über die Zusammensetzung der Verwaltungsräte der Krankenkassen und der Vertreterversammlungen der Rentenversicherungsträger und der Unfallversicherungsträger“, sagte Nonnemacher am Mittwoch in Potsdam. Die Brandenburger könnten mitentscheiden, wer bei den Sozialversicherungsträgern ihre Interessen vertritt und wofür unter anderem die Mittel ausgegeben werden.