Nonnemacher zu Arbeitsunfällen: Tesla intensiv kontrolliert

Potsdam -Nach einem Bericht über gehäufte Arbeitsunfälle beim US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin hat Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) Vorwürfe zu einer mangelnden Aufsicht zurückgewiesen. „Es gibt in ganz Brandenburg kein Unternehmen und keine Großbaustelle, die intensiver und häufiger kontrolliert worden ist als die Tesla-Baustelle und das Tesla-Unternehmen“, sagte die Ministerin am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags. „Wir behandeln das Unternehmen Tesla wie jedes andere in Brandenburg und gehen jedem Hinweis, auch anonymen, auf Verstöße gegen Arbeitsschutzbestimmungen nach.“

Die Tesla-Fabrik sei in der Bauphase wöchentlich kontrolliert worden und inzwischen fänden Besichtigungen etwa alle zwei Wochen statt, berichtete der zuständige Abteilungsleiter im Landesamt, Marian Mischke. Hinzu kämen alle sechs bis acht Wochen anlassbezogene Kontrollen ohne Ankündigung. So habe es 2021 insgesamt 48 Besichtigungen bei Tesla gegeben, im vergangenen Jahr 40 und in diesem Jahr bislang 19 Kontrollen.

Verglichen mit anderen Autoherstellern gebe es bei Tesla keine auffällige Häufung von Arbeitsunfällen, betonte Mischke. Bei der Beurteilung müsse auch berücksichtigt werden, dass es bei Tesla einen Parallelbetrieb von Baustelle und Produktion gebe, erläuterte Mischke. Und beim Bau der Fabrik seien mehrere hundert unterschiedliche Firmen tätig gewesen.

Das Magazin „Stern“ hatte in der vergangenen Woche von 190 meldepflichtigen Arbeitsunfällen zwischen Juni und November 2022 berichtet. Dabei habe es sich aber meist um Bagatellunfälle wie Stolpern auf unebenem Grund gehandelt, sagte Mischke. Seit 2021 habe es nur sieben schwere Arbeitsunfälle gegeben. In drei Fällen seien Tesla-Beschäftigte betroffen gewesen und in vier Fällen Beschäftigte von Bau- oder Montagefirmen der Großbaustelle.